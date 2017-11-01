ВНО не за горами. Что нового ожидает абитуриентов в 2018 году?

Не успеют сегодняшние ученики выпускных классов оглянуться, как им придется приступать к участию во внешнем независимом оценивании (ВНО). В 2018 году, как рассказал директор Одесского регионального центра оценивания качества образования (ОРЦОКО) Анатолий Анисимов, грядут новшества, к которым есть смысл подготовиться заранее.

Прежде всего. Уже сейчас будущим абитуриентам есть смысл принять решение: участвовать или не участвовать в пробном тестировании, чтобы проверить себя на прочность полученных знаний. «Обязаловки» в его сдаче нет, и тут каждый решаем сам. Посему сразу сообщаем: уже в марте 2018 года состоится пробное ВНО. А вот регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 9 по 31 января 2018 года. Зарегистрироваться можно будет на сайте Одесского регионального центра оценивания качества образования.

Обязательное же ВНО пройдет с 22 мая по 14 июля. Как поясняет Анатолий Анисимов, каждый абитуриент имеет право сдать тесты максимум из четырех учебных предметов. ВНО в 2018 году пройдет по одиннадцати предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Выпускникам старшей школы общеобразовательных учебных заведений 2018года результаты внешнего независимого оценивания по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации. Эти участники ВНО должны обязательно сдать тесты по украинскому языку и литературе, математике или истории Украины (по выбору участника), а также еще один предмет из утвержденного списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Основное новшество ВНО-2018 касается сдачи тестов по иностранному языку. Новацией этих тестов будет раздел «Понимание речи на слух», предусматривающий прослушивание звуковых фрагментов и выполнения задач к ним.

Но и это еще не все. Отныне тесты по иностранным языкам будут сдаваться по двум уровням сложности — уровней В1 и В2. Что это означает? Те выпускники, которые изучают иностранный язык на профильном (углубленном) уровне, должны составлять соответствующий предметный тест уровня В2. Все же остальные будут сдавать тесты ВНО по иностранному языку уровня В1.

Еще особенность: в 2018 году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе обязательно должны пройти все учащиеся (слушатели, студенты) профессионально-технических учебных заведений, которые в 2018 году получают полное среднее образование. Таким участникам результаты тестирования по этому предмету будут засчитываться как оценки государственной итоговой аттестации по образовательному уровню полного общего среднего образования.

Ну, а теперь — о сроках сдачи ВНО. Основная сессия ВНО в 2018 году будет проходить по следующему графику:

- 22 мая — математика;

- 24 мая — украинский язык и литература;

- 29 мая — испанский язык;

- 29 мая — немецкий язык;

- 29 мая — французский язык;

- 1 июня — английский язык;

- 4 июня — биология;

- 6 июня — история Украины;

- 8 июня — география;

- 11 июня — физика;

- 13 июня — химия.

И еще — о сроках. С 06.02 по 19.03 проходит представление регистрационных документов в ОРЦОКО желающими принять участие в ВНО. С 06.02 по 02.04 происходит внесение (при необходимости) для участников ВНО-2018 различных изменений в регистрационные данные. С 05.04 происходит выдача дубликатов сертификатов ВНО-2018. С 03.04 по 16.04 происходит представление в ОРЦОКО апелляционных заявлений (обжалований) об отказе в регистрации для участия в ВНО. К 30.04 происходит размещение на информационных страницах участников ВНО приглашений-пропусков для участия в ВНО-2018; с 02 до 11.07 проводится (по отдельному графику) дополнительная сессия ВНО.

Как подчеркивает Анатолий Анисимов, в 2018 году высшие учебные заведения будут принимать сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Оценки по этим иностранным языкам будут приниматься только с сертификатами внешнего оценивания 2018 года (это связано с вышеуказанным новшеством по сдаче двухуровневых тестов).