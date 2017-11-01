Нападение на территорию воинской части на Школьном аэродроме означает фактическое безвластие в стране

Такое убеждение высказал в ходе круглого стола представитель «Батькивщины» Сергей Янченко.

По его словам, «…Школьный аэродром является военным объектом и тот факт, что напавшие на него люди , которые снесли забор и зашли на территорию воинской части остались полностью безнаказанными, свидетельствует о фактическом хаосе и безвластии в стране!»

И это несмотря на то, что, как сообщил там же политолог Геннадий Чижов, это «….незаконное проникновение на территорию воинской части нарушило работу одесского аэропорта . Ведь и у одесского аэропорта, и у военного аэродрома фактически одна и та же взлетно-посадочная полоса. Поэтому события на Школьном аэродроме привело к срыву графика работы и международного аэродрома Одесса и задержкам целого ряда рейсов!»

Напомним, что военнослужащий, находившийся в момент нападения в карауле и его непосредственный начальник стали фигурантами дела, начатого военной прокуратурой.

А те, кто совершил незаконное проникновение на территорию воинской части, ответственности не понесли вовсе.