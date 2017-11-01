Одесса претендует на 121 миллион гривен в качестве погашения задолженности по коммунальным субсидиям

Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, согласно принятым Парламентом изменений из госбюджета на коммунальные субсидии дополнительно выделено 7,6 миллиардов гривен.

Из них 173,2 миллионов предусмотрено для Одесской области.

Чиновник сообщила, что «…уже подготовлено письмо на имя губернатора с просьбой выделить максимально возможную сумму для Одессы. Мы претендуем на 121 миллион гривен, что фактически соответствует показателям уже имеющейся у нас задолженности!»

Отметим, что расчеты центральных властей в распределении выделенных средств вызывают недоумение.

Почему из более, чем 7,5 миллиардов выделенных на страну средств на долю самой большой по территории в Украине Одесской области, «перепало» всего чуть более 173 миллионов, остается совершенно непонятным. И наглядно свидетельствует о предвзятом отношении Киева к Одесскому региону и нуждам его населения.