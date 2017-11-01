Богдан Егоров: Силен тот, кто имеет стратегию

В эти дни Одесская национальная академия пищевых технологий отмечает 115-летие со дня основания. Наш гость – доктор технических наук, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, ректор ОНАПТ профессор Богдан Викторович Егоров.

– Богдан Викторович, мы поздравляем вас с юбилеем Академии. В эти дни много говорится о ваших успехах и достижениях. В чем ваш секрет успеха?

– Успех никогда не дается просто так. За любым успехом – большая работа. Это и есть секрет – цена, причем цена настоящая, реальная, потому что платится такая цена трудом прежде всего. Это вклад всего коллектива, каждого члена коллектива, высшего руководства – всех. Когда люди испытывают общий подъем – он по разным причинам бывает, но именно подъем двигает людей на подвиги, которые случаются либо единожды во время экстремальных ситуаций, либо ежедневно, (трудовые подвиги), это бывает, когда люди не задумываются о том, что им будет за то, что они делают, сколько им за это заплатят, они просто идут и делают свою работу, потому что любят свою работу, они чувствуют, что без них она не будет сделана так хорошо, как они ее могут сделать, это чувство ответственности, умноженное на нашу историю, на наши традиции – наверное, где-то здесь и «зарыт» секрет нашего успеха. Я рад тому, что мне повезло в моей жизни выбрать в свое время Одесский технологический институт пищевой промышленности им. Ломоносова, повезло узнать тех людей, которые являлись фундаторами нашей академии. Великие ученые, организаторы, администраторы – это были небезразличные люди. Безразличный человек – он теряется, он не успевает на поезд перемен, ему с ним не по дороге и потому все едут в разных вагонах, а в конце концов в разных поездах, а потом кто-то остается и на перроне. Мне повезло «ехать», причем активно, с людьми, которым небезразлична судьба высшего образования в Украине, судьба самой Украины и судьба целых отраслей промышленности, для которых мы готовим кадры.

Об Академии

Очень интересное высшее учебное заведение, загадочное, как женщина, потому что за этим названием скрывается мощнейший блок специальностей, которые посвящены не только лишь пищевой промышленности, это только треть из наших сорока двух специальностей. За этим названием скрывается не просто название одной отрасли, а множества отраслей, где наши ученые, наши преподаватели демонстрируют успехи, которые должны были бы быть характерными для тех, кто первый в этих отраслях по названию, но наши специалисты успевают даже у них перехватить пальму первенства. Это удивляет, на каком-то этапе даже обескураживает, но, наверное, это все – результат того, что мы любим свое дело, любим свою академию, преданы нашей стране, ну и уж конечно, беззаветно – нашему городу, нашему региону, который не любить невозможно, а наше желание сделать жизнь на этом кусочке Земли лучше, возможно, у кого-то вызывает недоумение, у кого-то зависть, у кого-то непринятие, но мы этим живем и счастливы именно этим.

– Вы упомянули о ваших сотрудниках, чьи разработки опережают аналогичные исследования профильных специалистов. Вы создаете им какие – то специальные благоприятные условия?

– Вы знаете – нет, как раз напротив. Наверное, можно утверждать, что наилучшие результаты показали те, кто больше всего нуждался в помощи и содействии. Прежде всего, есть содействие и взаимопонимание в достижении поставленных целей, да. Но средств хронически не хватает. Недостаток средств на развитие, на компьютеры, на литературу, на подписку, на командировки, даже существующий запрет на зарубежные командировки – это все накладывает свой отпечаток и заставляет нас действовать по-другому. Можно ждать лучших времен. Мы не ждем, мы их делаем вместе с теми, кто готов в нас вкладывать деньги. Это спонсоры и меценаты. В день нашего 115-летия мы открыли галерею меценатов и спонсоров нашей академии, людей, которые, не жалея сил и средств, находясь в неблагоприятных условиях для меценатов и спонсоров, все равно оказывают нам эту помощь. Просто люди понимают, что средства в виде налогов – непрослеживаемы, а конкретные люди хотят видеть конкретный результат своих усилий, и готовы вкладывать в нас свои средства, но тут уже они четко контролируют каждую гривну, и как правило, не перечисляют нам деньги, а решают наши вопросы, сами оплачивая нам ремонты, приобретение и передачу нам на баланс оборудования. Это здорово помогает развитию академии, мы очень рады, что есть такой дух, и поэтому рассчитываем, что когда времена будут получше, этот дух превратится в целое движение – движение развития высших учебных заведений, а не только нашей академии, потому что страна должна быть образованная, должна быть представлена своими гражданами достойного интеллектуального уровня. Тогда мы можем рассчитывать на успех, даже не имея особых ресурсов. А у нас ведь есть еще и ресурсы. Поэтому мы вправе рассчитывать на гораздо больший результат. Но это будет только тогда, когда мы сохраним и преумножим образование и науку.

Препятствия

Главное препятствие я вижу сегодня в том, что у страны нет долгосрочной стратегии устойчивого развития. Это

серьезное препятствие, потому что это вносит разброд и шатание на каждом этапе, перекладывание ответственности за неудачи на своих предшественников каждым последующим руководителем. Если будет принята четкая стратегия нашим народом, нашим населением, прежде всего профильными специалистами, если будет уважение к тем, кто на эту стратегию работает независимо ни от чего, мы будем двигаться очень сильно и очень быстро. Поэтому главное препятствие я вижу в разночтениях, в постоянной борьбе, порой непонятно за что, по большому счету это даже борьбой назвать нельзя – просто возня, из-за которой мы иногда стоим на месте. А ведь мир движется, не ждет нас.

Выход

Мы должны иметь долгосрочную программу развития. Вот пример: наш коллектив ОНАПТ еще в 2006 году сумел разработать программу долгосрочного развития до 2027 года. Возможно, мы поставили мало задач, но уже сейчас мы реализовали ее на 90 процентов. И сегодня мы работаем уже над следующими задачами, решаем, какими мы хотим себя видеть через не один десяток лет, и в этом году начали разработку программы «Академия – горизонт 2052». Потому что если мы будем планировать только на один, два, пять лет – грош цена нашим стратегиям. Мы видим, что происходит в этом мире, в какую сторону он развивается, и стратегия – это самое мощное оружие, если хотите. Потому что тот, кто имеет стратегию, даже без любого другого оружия, он уже силен, он идейно одухотворен, у него есть мечта, он непобедим. А человек даже самый вооруженный, но без мечты, без идеи – это ничто. Я уверен, что большинство коллективов Украины делают это, и вся страна должна это делать. Когда мы все вместе поймем, какими мы хотим себя видеть через 50 лет, то точно такими и будем, поскольку мысли материальны, они реализуются. Эти планы должны рождаться в результате аналитики, в результате обобщения мировых тенденций, в результате прогнозирования, основанного на научном аналитическом фундаменте. Такая стратегия – не просто план, это реально мощное оружие преобразования нашей жизни и нашей страны. Мы хотим, чтобы наши дети не уезжали учиться за рубеж, мы хотим, чтобы наши бизнесмены не вздыхали по поводу отсутствия должных условий для ведения бизнеса, а просто были счастливыми людьми и с гордостью говорили «я – бизнесмен!». Мы хотим, чтоб наша промышленность не ждала очередной приватизации и принудительного банкротства, а имела возможность свободно развиваться и показывать, что и государственная сфера может давать превосходный результат. Я мечтаю о том, чтобы людям с государственной ответственностью не мешали творчески работать и развивать свое дело. Я понимаю все угрозы и факторы, связанные с коррупцией, с нарушениями и так далее. Очевидно, из-за того, что много было таких фактов, и возникла эта борьба. Но в ходе этой борьбы мы рискуем потерять доверие, выплеснуть и идею, а этого не хотелось бы. Я – за то, чтобы интересы страны совпадали с интересами ее граждан и наоборот. А формы сотрудничества могут быть разными.

О реформах

О реформах могу сказать одно. Почему мы называем РЕ – форма? Ре– организация, регресс, ре – это очень резко! Иногда резкий разворот может привести назад, к прошлому или даже хуже него. Друзья, давайте смотреть вперед! Сегодня время, когда динамика определяет устойчивость того или иного коллектива, тенденции, стратегию развития определенной отрасли. Динамизм предполагает ежедневные изменения, онлайн, постоянно. Если ты где-то остановился в изменениях – все! Поэтому изменения, пусть даже они называются реформами, должны быть не резкими и разовыми, а постоянными и направленными на улучшение, на упрощение, ведь все гениальное просто, а то, как мы все запутали в некоторых моментах, с гениальностью имеет, мягко говоря, слишком мало сходства. Трудно будет развивать страну дальше, если мы все время будем только запутывать, а не упрощать. Упрощать и делать возможным реализацию тех планов, которые ставит перед собой каждый коллектив. Вот приняли Закон о высшем образовании. Хорошо, автономия. И что мы сегодня видим от автономии? Где реальная автономия высших учебных заведений? Я хотел бы увидеть эту возможность, она не прописана нигде. Закон хороший, замечательный, он провозгласил, но другие-то законы это не отобразили. И все. Один сказал, что вы автономные, а все остальные показывают, что никакой автономии нет и быть не может в этих условиях. Наверное, это не

совсем правильно. Потому что если мы хотим реально прогресса в стране – мы должны отпустить на вольный хлеб, с одной стороны, финансируя бюджетную часть, а не бюджетную – пожалуйста, достигайте результата, открывайте предприятия, создавайте все, что необходимо. Нам говорят: да, это возможно. Но попробуйте что-нибудь сделать, и сразу станет ясно, что это только слова. Поэтому, повторюсь, автономия должна стать реальной. Вот когда мы обеспечим не термин, а его эксплуатацию в широком смысле этого слова, тогда что-то очень сильно изменится. Потому что очень многие готовы к этому.

О профильном высшем техническом образовании

Я помню 1997 год. Вышел новый перечень специальностей. В нем тогда исчезли многие специальности, важные для нашей страны. Я приезжаю в министерство, спрашиваю чиновника: на каком основании вы это сделали? Ответ: это что, специальность – технология хранения и переработки зерна? Зерно в жернова засыпал и все, мука готова. Мне тогда пришлось пройти путь от самого низа до премьер-министра. Мы подняли всю профессиональную общественность, и мы отстояли эту специальность. А сегодня страна вошла в мировую тройку экспортеров зерна, сегодня зерновой бизнес для Украины стал привычным бизнесом, а кто все это обеспечивает? Сложнейшие технологии и наши выпускники! Где это все было бы, если б тогда эту специальность умножили на ноль? А почему была такая попытка? Потому что стратегии никто не видел, никто не понимал, что мы будем зерновой державой через 10 – 15 лет. Мы-то видели, но никто больше не хотел этого слышать, никто не спрашивал об этом. Вот эту беду мы должны исправлять, потому что, повторюсь, для успешного развития у страны должна быть стратегия минимум на 25 лет. Тогда мы будем развиваться, устойчиво развиваться, даже если в отдельные периоды нам будет очень трудно.