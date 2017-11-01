Цена выбора

Мультфильм про бегемота, который очень боялся прививок, маленькая Оля смотрит, смеясь. Ведь что такое прививки и почему их так боятся даже бегемоты, ей неизвестно. Стрессов и страхов с ними связанных она никогда не испытывала.

– В нашей семье все – аллергики,– поясняет ее мама Людмила Ивановна. –Мне самой в детстве сделали только три прививки: последовала сильная реакция, вызвавшая затем аллергические симптомы. Готовясь стать матерью, я перечитала все, что касается вакцинации детей, беседовала с друзьями, знакомыми, у которых уже есть дети, и, в конце концов, решила, что своего ребенка я прививать не буду.

Несмотря на все увещевания врачей, Людмила еще в роддоме написала отказ от прививок, которые принято делать в первые дни жизни ребенка, – от гепатита В до туберкулеза. Сейчас Оля уже ходит в школу, за эти годы она не получила ни одной прививки.

Оглянемся назад

Вакцинация – самое эффективное средство защиты против инфекционных болезней, известное современной медицине. Еще в китайских летописях 12-го века встречается первое упоминание о прививании против оспы. Научные изыскания по разработке вакцин против страшных заболеваний начались в ХIХ веке и продолжается поныне. Но загрязнение внешней среды и его влияние на здоровье людей создаёт новые взаимоотношения между организмом человека и патогенными микроорганизмами. Развитие цивилизации, технический прогресс, увы, никак не влияет на возникновение все новых, не известных ранее болезней.

Так разве разумно в современных условиях отказаться вообще от каких-либо прививок? Увы, в силу ряда причин родители стали бояться прививать детей, а в некоторых семьях отсутствие у ребенка прививок стало «хорошим тоном». Какие доводы приводят эти родители в пользу сделанного ими выбора? Я привожу здесь некоторые из них.

–Я много слышала негативного о прививках. Моя подруга потеряла 8-месячного ребенка после прививки АКДС (коклюш-дифтерия-столбняк). За 17 часов ребенок сгорел в судорогах. Прививку сделали в поселковой поликлинике. Пока малыша довезли до больницы, спасать его было поздно. А второй мальчик у нее нормально развивался, разговаривал, но после прививки стал отставать в развитии. Врачи констатировали диагноз – аутизм. У нас в стране скрывают, что эта болезнь является следствием прививок.

–В городе В-е с населением всего 50 тысяч человек заболело полиартритом пятеро детей, в том числе ребенок моей родственницы. И я решила отказаться. Детский сад для нас закрыт, сижу дома с двумя детьми.

–Мой сын, полностью привитый, посещая садик, не вылезал из болезней. Мои подруги, звоня к нам, всегда спрашивали: «Ну, чем сейчас болеет Саша?» И мне всегда было им что рассказать. Со вторым ребенком я стала осторожней, делаю прививки выборочно, и покупаю их сама, не доверяя советам врачей.

Все за и против

Мнение специалистов отдела организации противоэпидемических мероприятий и проведения иммунопрофилактики Минздрава Украины однозначно: отказываясь прививать детей, родители ставят под угрозу здоровье своих малышей. Таково А информационные сообщения об опасности прививок детей, особенно так называемыми КПК-вакцинами (корь, эпидемический паротит, краснуха), не имеют медицинского обоснования. Все вакцины, закупаемые Минздравом, прошли регистрацию в Центре иммунобиологических препаратов и имеют сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, прививками охвачены 80 процентов детей мира. Это позволяет сохранить жизнь и избежать серьезных осложнений. А если болезнь проявится, то ее течение будет легким. В подтверждение своих слов медики приводят примеры: ликвидация натуральной оспы, снижение заболеваемости столбняком, дифтерией, коклюшем, эпидемическим паротитом, краснухой, корью.

Но Минздрав Украины вынужден признать, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация с туберкулезом. Ежегодно в нашей стране туберкулез диагностируется у более чем 30 тысяч человек, ежечасно фиксируется 4 новых случая. Каждый восьмой больной умирает. Тревожит распространение туберкулеза среди детей.

Поэтому прививка от туберкулеза делается на 3-й–7-й день жизни ребенка.

Однако у противников вакцинации на это есть свои контраргументы: 90 процентов людей, которые находятся на лечении в наших туберкулезных диспансерах, в свое время получали прививку БЦЖ. Но это не уберегло их от инфекции.

Но вот конкретный печальный пример отказа родителей от иммунопрофилактики. Ребенок, рожденный в Нью-Йорке и привезенный затем обратно в Одессу, заразился туберкулезом. Оказалось, среди родственников был носитель этого заболевания. Это выяснилось, когда мальчик попал в реанимацию с туберкулезным менингитом. Сейчас это глубокий инвалид. Такова расплата за несделанную прививку.

Больной с открытой формой туберкулеза за год заражает в среднем 80 человек, в транспорте, на улице, в магазинах. И если раньше считалось, что туберкулез – болезнь малоимущих, плохо питающихся и бедно живущих людей, то сегодня болеют и вполне благополучные люди.

Есть, конечно, противопоказания для проведения прививок, скажем, бронхиальная астма. В таких случаях следует сдать анализы и обойтись без всяких осложнений.

В медицине существует внушительный перечень поствакцинальных реакций и осложнений. Он и вызывает озабоченность родителей и их нежелание подвергать детей потенциальной опасности.

Но врачи рассматривают этот вопрос под другим углом, полагая, что побочное действие лекарства при корректном его назначении всегда менее опасно, чем та болезнь, от которой оно применяется. То же и с прививками.

Из лучших побуждений

Впрочем, в частных беседах вирусологи и иммунологи выражают сомнения в правильности решения делать детям прививки в первый месяц жизни, в частности от гепатита, и поголовно вакцинировать детей в школах, без учета самочувствия ребенка.

Но пока врачи аргументируют и сомневаются, наблюдается все больше отказов от прививок. А родители-«отказники», берущие на себя ответственность за здоровье и даже жизнь ребенка, уверены, что главная защита детей от всех болезней – это грудное вскармливание, укрепляющее иммунитет. Поступают ли они правильно, предпочтя вакцинации грудное молоко, покажет время.

Но не вспыхнет в этой ситуации ли новая эпидемия?

Ведь была же зафиксирована в 1992 году вспышка полиомиелита в такой благополучной европейской стране, как Голландия. Оказалось, члены одной религиозной общины на протяжении длительного времени не обращались к врачам. А в 2015 году вспышка полиомиелита была зафиксирована и в Украине.

Одна проводя иммунизацию, стоит заранее выяснить: нужна ли вашему ребенку та или иная прививка (или уже есть необходимый иммунитет), проверить уровень антител к этой инфекции в крови. Не вредно и поинтересоваться о наличии препаратов с улучшенным профилем безопасности, чтобы не подвергаться излишнему риску. Словом, отнестись ответственно к самому ценному – здоровью наших детей.