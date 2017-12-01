Писатели-юристы и их бессмертные произведения

В одном из номеров газеты «Слово» мы уже начали рассказ, о юристах, ставших впоследствии известными писателями. Сегодня я расскажу о тех представителях юриспруденции, которые внесли вклад в сокровищницу английской и мировой литературы.

Среди англичан таковых оказалось немало. Уже в 15 лет Чарльз Диккенс начал работать писарем в конторе адвоката. В огромном количестве своих произведений он описал работу адвокатов и судей, одинаково не любя ни первых, ни вторых. В своих романах Диккенс сотни раз показывает свое негативное отношение не только к судьям и адвокатам, но и ко всей судебной власти Англии первой половины XIX века.

Романы Вальтера Скотта захватывают и при первом прочтении, и при десятом. Мастер повествования, он наполняет свой мир идеями и мотивами, важными в жизни любого человека. Исторический фон помогает заострить вечные вопросы: о любви и верности, о дружбе и предательстве, о смелости и подлости, о чести и бесчестии. Бесстрашный рыцарь Айвенго, благородная леди Ровена, милостивый король Ричард Львиное Сердце, жестокосердный Бриан де Буагильбер – история о них читается на одном дыхании

Сэр Вальтер Скотт – всемирно известный английский писатель, поэт и историк, шотландец по происхождению. Родился в Эдинбурге в семье адвоката Вальтера Скотта, его мать, Анна Резерфорд, была дочерью профессора медицины Эдинбургского университета

В раннем возрасте переболел детским параличом, что привело к атрофии мышц правой ноги и пожизненной хромоте. Несмотря на физический недостаток, уже в раннем возрасте он поражал окружающих живым умом и феноменальной памятью. Детство Скотта тесно связано с Шотландскими границами, где он проводил время на ферме своего деда в Сэндиноу, а также в доме своего дяди близ Келсо. В колледже Скотт увлекся альпинизмом, окреп физически, и приобрел популярность среди сверстников как отличный рассказчик. Он много читал, в том числе античных авторов, увлекался романами и поэзией, особо выделял традиционные баллады и сказания Шотландии. В 1786 году Вальтер Скотт поступил учеником в контору отца, а с 1789 по 1792 гг. изучал право, готовясь стать адвокатом. Вместе со своими друзьями организовал в колледже «Поэтическое общество», изучал немецкий язык и знакомился с творчеством немецких поэтов. В первые годы самостоятельной адвокатской практики Вальтер Скотт ездил по стране, попутно собирая народные легенды и баллады о шотландских героях прошлого. Он увлекся переводами немецкой поэзии, анонимно опубликовал свои переводы баллады Бюргера «Ленора».

В 1791 году он познакомился со своей первой любовью – Вильяминой Белшес, дочерью эдинбургского адвоката. Скотт пять лет пытался добиться взаимности Вильямины, однако девушка держала его в неопределённости и в конце концов предпочла ему Вильяма Форбса, сына состоятельного банкира, за которого и вышла замуж в 1796 году. Неразделённая любовь стала для молодого человека сильнейшим ударом; частички образа Вильямины в последующем не раз проявлялись в героинях романов писателя.

"Остров Сокровищ" – первая книга Роберта Луиса Стивенсона, получившая широкое признание и сделавшая его всемирно известным. В ряду самых значительных его произведений эта книга действительно первая по счету и вместе с тем самая популярная.

Сколько раз, начиная с ранней юности, принимался Стивенсон за роман, меняя замыслы и приемы повествования, снова и снова испытывая себя и пробуя свои силы, побуждаемый не одними соображениями расчета и честолюбия, но прежде всего внутренней потребностью и творческой задачей одолеть большой жанр. Долгое время попытки оказывались безуспешными.

"Рассказ – я хочу сказать, плохой рассказ, – может написать всякий, у кого есть усердие, бумага и досуг, но далеко не всякому дано написать роман, хотя бы и плохой. Размеры – вот что убивает". Объем пугал, изматывал силы и убивал творческий порыв, когда Стивенсон принимался за большую вещь. Ему с его здоровьем и лихорадочными усилиями творчества вообще трудно было одолеть барьеры большого жанра. Не случайно у него нет "длинных" романов.

Все началось, можно сказать, с забавы. Стивенсон сам рассказал о том, как это было. Ллойд Осборн попросил его "написать что-нибудь интересное". Наблюдая, как пасынок что-то рисует и чертит, он увлекся и набросал карту воображаемого острова. Своим контуром карта напоминала "приподнявшегося толстого дракона" и пестрела необычными наименованиями: Холм Подзорной трубы, Остров Скелета и др. Больше многих книг Стивенсон ценил карты: "за их содержательность и за то что их не скучно читать". На этот раз карта вымышленного "Острова Сокровищ" дала толчок творческому замыслу.

Стивенсон – коренной шотландец, шотландец по рождению, воспитанию и национальному чувству, по духовной связи с историей народа и его культурой. Как и Вальтер Скотт, его великий земляк, Стивенсон родился в Эдинбурге – политическом и культурном центре Шотландии.

Роберт Луис Стивенсон был в семье единственным ребенком. На третьем году жизни он перенес болезнь, по определению врачей, это был круп, и последствия заболевания оказались непоправимыми. Луис страдал тяжелым недугом, его часто лихорадило, он задыхался, страшный кашель в долгих приступах сотрясал его хилое тело, внешний облик его изменился, и метафорическое выражение "худой, как щепка" точно подходило ему. "Страна Кровати" была его вынужденным поселением, неделями и месяцами он не покидал ее и в любую минуту мог оказаться в ней снова.

Болезнь ограничивала и делала односторонним жизненный опыт Стивенсона.

Нормально учиться Стивенсону не пришлось. В школу он пошел рано, шести лет, но систематических занятий выдерживать не мог. Частые пропуски, переезды, недостаток прилежания не способствовали успехам. И он для школы и школа для него были "Божьим наказанием". Даже читать он научился не сразу, а когда научился, увлекся чтением, открыв еще одну страну – "Страну Книг".

Томас Стивенсон рассчитывал, что его сын продолжит семейную традицию и станет инженером – строителем маяков. Сменив несколько школ и приватных наставников, поучившись некоторое время в Эдинбургской академии, среднем учебном заведении для детей состоятельных родителей, в 1867 году, семнадцати лет, соглашаясь с пожеланием отца, Луис поступил в Эдинбургский университет. Курс наук сочетался с практикой на строительных площадках, и Луис не без удовольствия принимал в ней участие. Однажды, это тоже входило в программу практических занятий, он в скафандре спускался на морское дно, чтобы изучить рельеф скалы, выбранной для постройки маяка. В 1871 году за сочинение "Новый вид проблескового огня для маяков", представленное на конкурс в Королевское шотландское общество искусств, студент Роберт Луис Стивенсон был удостоен серебряной медали. Казалось, выбор сделан, временем проверен, судьбой одобрен. Спустя две недели в мучительном разговоре с отцом Луис заявил, что строителем маяков он не будет и мысль о профессии инженера оставляет навсегда. Тогда же было решено, что Луис станет адвокатом. Отец успокаивал себя соображением, что лучше быть хорошим юристом, чем плохим поэтом; сын надеялся, что занятия адвокатурой оставят ему довольно свободного времени для занятий литературных. Вот и Вальтер Скотт: был же он адвокатом, и это не помешало ему стать прославленным романистом.

Положенные экзамены были сданы, юридическое звание высокой градации получено, и все только затем, чтобы лишний раз убедиться: Луис – прирожденный литератор.

Джон Голсуорси был сыном известного лондонского адвоката. Он окончил привилегированную школу Харроу и юридический факультет Оксфордского университета.

Чтобы лучше изучить мореходное право, которое он хотел избрать своей профессией, Голсуорси свыше двух лет плавал на торговых кораблях и побывал в разных странах Южного архипелага, в Австралии и в США. Всю свою жизнь Голсуорси был страстным путешественником,

Центральное место в творчестве Голсуорси занимают две трилогии – «Сага о Форсайтах» и «Современная комедия».

Эпопея о Форсайтах представляет собой хронику класса и хронику семьи. Голсуорси представил широкое полотно действительности, показал развитие, подъем и упадок буржуазии от середины XIX века до 30-х годов XX века. За семейной хроникой кроется широкое обобщение.

Первоначально «Сагу о Форсайтах» составляли романы «Собственник» (1906), «В петле» (1920), «Сдается в наем» (1921) и две новеллы – интерлюдии между романами – «Последнее лето Форсайта» и «Пробуждение». С 1924 по 1928 год была написана вторая трилогия – «Современная комедия». Она состоит из романов «Белая обезьяна» (1924), «Серебряная ложка» (1926) и «Лебединая песня» (1928) и двух интерлюдий – «Идиллия» и «Встречи». В 1930 году вышел сборник «На бирже Форсайтов». А за два года (1931-1933) Голсуорси написал третью трилогию, посвященную семье Черрелов. В нее входят романы «Девушка – друг», «Цветущая пустыня» и «Через реку». Последний роман вышел посмертно, а через год, в 1934 году, весь последний цикл был издан под заглавием «Конец главы».

Большое место занимает в творчестве Голсуорси и в эпопее о Форсайтах тема неудачного брака. Это – одна из основных проблем романа «Собственник». Голсуорси, как и Толстого, живо волновало положение женщины в семье. Но, кроме воздействия «Анны Карениной», источником драмы героев можно признать и личную жизнь Голсуорси, который многие годы страдал от того, что любимая им женщина Ада была женой его двоюродного брата, после долгих злоключений и страданий оставившей своего мужа и вышедшей замуж за Голсуорси. Сказалось здесь и хорошее знание английских законов о браке и практике бракоразводных процессов. В 1904 году умер отец писателя. В результате Джон Голсуорси стал финансово независимым. Он уехал в Италию и несколько месяцев открыто жил с Адой как муж и жена. Это вынудило его кузена Артура дать согласие на развод. В 1905 году Голсуорси смог наконец оформить законный брак со своей любимой женщиной. Большинство родственников и знакомых молодоженов отказались от общения с парой, бросившей вызов викторианской морали. Но Ада и Джон Голсуорси (романы писателя и по сей день популярны во всем мире) были так счастливы, что ничто не могло омрачить их радость.