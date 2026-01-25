 
Молитва за єдність: в Одесі відбувся міжконфесійний екуменічний молебень

24 січня 2026 року в Римо-Католицькому кафедральному соборі Успіння Пресвятої Діви Марії в Одесі відбулася спільна молитва християн різних конфесій. Захід пройшов у межах щорічного Тижня молитов за єдність християн і зібрав духовенство та вірян, об’єднаних прагненням до миру, взаєморозуміння та спільного свідчення християнських цінностей.

У міжконфесійному екуменічному молебні взяли участь священнослужителі Римо-Католицької Церкви, Вірменської Апостольської Церкви, Православної Церкви України, Української Греко-Католицької Церкви, Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви в Україні, а також рабин Месіанської громади і пастор Євангельських християн-баптистів. Така широка конфесійна присутність стала яскравим свідченням живого екуменічного діалогу в Одесі.

Німецьку Євангелічно-Лютеранську Церкву України на богослужінні представив пастор Олександр Гросс, який у своїй молитві наголосив на духовному вимірі єдності та відповідальності християн перед сучасним світом.

«…Свідчити про Христа зі смиренням, служити світові разом і шукати не своєї слави, а Твого Царства. Нехай єдність, до якої Ти нас кличеш, буде не зовнішнім компромісом, а плодом живої віри, укоріненої в Твоєму слові і зміцненої Твоєю любов’ю, бо Ти є Бог, який творить єдність із різноманіття і веде Свою Церкву до життя в Христі через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь», — сказав пастор Олександр Гросс.

Тиждень молитов за єдність християн, який щороку відзначається у січні, має особливе значення в умовах сучасних викликів і випробувань. Спільна молитва в Одесі стала не лише символом міжконфесійної солідарності, а й нагадуванням про те, що справжня єдність народжується з віри, любові та спільного служіння ближньому.





