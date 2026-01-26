Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату Береговского районного совета, которого подозревают во лжи в декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Источник: Закарпатская облпрокуратура

Детали: По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год народный избранник умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен.

В частности, он скрыл автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов, многомиллионный доход, а также финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.

Это авто он приобрел в октябре 2022 года за 3,75 млн грн, хотя его подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составили менее 227 тысяч гривен.

Уже через несколько дней автомобиль был перепродан. Эти операции, как и сам доход, в декларации не отражались.

Его подозревают в декларировании недостоверных сведений и отмывании средств, полученных преступным путем.





