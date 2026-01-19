Восемь стран НАТО опубликовали совместное заявление после угроз Трампа ввести пошлины против них из-за отправки военных в Гренландию в рамках учений "Арктическая выносливость".

Текст заявления одновременно появился на правительственных сайтах правительств - подписантов - Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании.

Документ выражает полную солидарность с Данией и ее автономной территории Гренландией, подтверждает непоколебимость принципов суверенитете и предупреждает что риторика Трампа может вызвать опасную негативную динамику. "Как члены НАТО, мы привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Заранее скоординированные датские учения Arctic Endurance ("Арктическая выносливость"), проводимые вместе с союзниками, отвечают этой необходимости. Они не представляют угрозы ни для кого", - говорится в заявлении.

Одновременно угрозы Трампа осудил и лидеры ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта выступили с совместным заявлением, отметив, что "Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "применение пошлин к союзникам для обеспечения коллективной безопасности союзников по НАТО является совершенно неправильным". Глава итальянского кабмина Джорджия Мелони, которую считают одним из ближайших в Европе союзников Трампа, со своей стороны также назвала угрозу введения тарифов "ошибкой" и добавила, что уже созвонилась с Белым домом.

В субботу Трамп объявил, что вводит 10-процентную пошлину с 1 февраля на все поставляемые в США товары из упомянутых стран, а с июня тариф вырастет до 25% и сохранится вплоть до достижения соглашения с Европой о приобретении Гренландии. Белый дом считает этот остров стратегически важным и утверждает, что Дания не обеспечивает должного уровня безопасности в Арктике.





