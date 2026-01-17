Несколько стран НАТО объявили об отправке ограниченных контингентов в Гренландию для участия в совместных военных учениях, пишет CNBC. Это происходит на фоне обострения дипломатического напряжения с США из-за заявлений президента Дональда Трампа о намерении установить контроль над островом.

Детали

Дания, которая отвечает за оборону Гренландии, а также Германия, Франция, Швеция и Норвегия на этой неделе направляют военных на остров для участия в совместных учениях. Решение принято после переговоров в Белом доме между министрами иностранных дел Дании и Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

По словам главы МИДа Дании Ларса Лёкке Расмуссена, во время встречи стороны обнаружили «фундаментальное несогласие», однако переговоры были «откровенными и конструктивными».

Президент США Дональд Трамп после переговоров заявил, что Соединенным Штатам «нужна Гренландия для национальной безопасности». По итогам встречи США, Дания и Гренландия договорились создать рабочую группу высокого уровня для обсуждения будущего острова, однако дипломатического решения для снятия напряжения достичь не удалось.

Дания параллельно объявила об усилении собственного военного присутствия в регионе. Учения могут включать охрану национальной инфраструктуры, развертывание истребителей и проведение морских операций.

Минобороны Германии сообщило об отправке в столицу Гренландии Нуука разведывательной группы из 13 военных, которая должна оценить возможные форматы вклада Берлина в безопасность региона, в частности в сфере морского наблюдения.

Франция также присоединяется к учениям, организованным Данией, которые получили название Operation Arctic Endurance. Первые французские подразделения уже отправились в Гренландию. Швеция направляет нескольких офицеров, которые вместе с другими союзниками будут готовить следующие этапы операции.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что переговоры в Вашингтоне были непростыми, и подчеркнула, что стремление США установить контроль над Гренландией остаются неизменными. Она также подчеркнула, что оборона острова является общей ответственностью всего Альянса.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей Гренландии выступают против контроля со стороны США, одновременно поддерживая идею независимости от Дании.

Контекст

Гренландия является крупнейшим островом в мире. Она имеет автономный статус в составе Дании, значительные запасы полезных ископаемых и стратегические объекты, в том числе американские.

Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока неоднократно высказывал мнение, что Гренландия должна стать частью США. После победы на президентских выборах в 2024 году он снова вернулся к этой идее.

В декабре 2024-го Трамп заявил, что «владение и контроль над Гренландией – это абсолютная необходимость» для национальной безопасности Соединенных Штатов.

На пресс-конференции 7 января 2025 года президент США подчеркнул, что Дания должна отказаться от своих прав на Гренландию. Он не исключил возможности применения экономического или военного давления для получения контроля над островом, отметив: «Я не собираюсь брать на себя такие обязательства». В тот же день его сын, Дональд Трамп – младший, совершил короткий визит в Гренландию.

6 января лидеры Франции, Германии и Великобритании вместе с другими европейскими странами обнародовали совместное заявление в поддержку Гренландии, подчеркнув, что вопрос будущего острова могут решать только Дания и сами гренландцы.

По оценкам США, покупка острова Гренландия может обойтись в $700 млрд, если президенту Дональду Трампу удастся достичь соответствующего соглашения.

