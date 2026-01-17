Несколько стран НАТО объявили об отправке ограниченных контингентов в Гренландию для участия в совместных военных учениях, пишет CNBC. Это происходит на фоне обострения дипломатического напряжения с США из-за заявлений президента Дональда Трампа о намерении установить контроль над островом.
Детали
- Дания, которая отвечает за оборону Гренландии, а также Германия, Франция, Швеция и Норвегия на этой неделе направляют военных на остров для участия в совместных учениях. Решение принято после переговоров в Белом доме между министрами иностранных дел Дании и Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.
- По словам главы МИДа Дании Ларса Лёкке Расмуссена, во время встречи стороны обнаружили «фундаментальное несогласие», однако переговоры были «откровенными и конструктивными».
- Президент США Дональд Трамп после переговоров заявил, что Соединенным Штатам «нужна Гренландия для национальной безопасности». По итогам встречи США, Дания и Гренландия договорились создать рабочую группу высокого уровня для обсуждения будущего острова, однако дипломатического решения для снятия напряжения достичь не удалось.
- Дания параллельно объявила об усилении собственного военного присутствия в регионе. Учения могут включать охрану национальной инфраструктуры, развертывание истребителей и проведение морских операций.
- Минобороны Германии сообщило об отправке в столицу Гренландии Нуука разведывательной группы из 13 военных, которая должна оценить возможные форматы вклада Берлина в безопасность региона, в частности в сфере морского наблюдения.
- Франция также присоединяется к учениям, организованным Данией, которые получили название Operation Arctic Endurance. Первые французские подразделения уже отправились в Гренландию. Швеция направляет нескольких офицеров, которые вместе с другими союзниками будут готовить следующие этапы операции.
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что переговоры в Вашингтоне были непростыми, и подчеркнула, что стремление США установить контроль над Гренландией остаются неизменными. Она также подчеркнула, что оборона острова является общей ответственностью всего Альянса.
- Опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей Гренландии выступают против контроля со стороны США, одновременно поддерживая идею независимости от Дании.
Контекст
Гренландия является крупнейшим островом в мире. Она имеет автономный статус в составе Дании, значительные запасы полезных ископаемых и стратегические объекты, в том числе американские.
Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока неоднократно высказывал мнение, что Гренландия должна стать частью США. После победы на президентских выборах в 2024 году он снова вернулся к этой идее.
В декабре 2024-го Трамп заявил, что «владение и контроль над Гренландией – это абсолютная необходимость» для национальной безопасности Соединенных Штатов.
На пресс-конференции 7 января 2025 года президент США подчеркнул, что Дания должна отказаться от своих прав на Гренландию. Он не исключил возможности применения экономического или военного давления для получения контроля над островом, отметив: «Я не собираюсь брать на себя такие обязательства». В тот же день его сын, Дональд Трамп – младший, совершил короткий визит в Гренландию.
6 января лидеры Франции, Германии и Великобритании вместе с другими европейскими странами обнародовали совместное заявление в поддержку Гренландии, подчеркнув, что вопрос будущего острова могут решать только Дания и сами гренландцы.
По оценкам США, покупка острова Гренландия может обойтись в $700 млрд, если президенту Дональду Трампу удастся достичь соответствующего соглашения.