Чоловік, який пограбував магазин у Кременчуці, привласнивши 2,5 літра пива та закуски, сів за ґрати на сім років!

Якщо ти вкрав долар, то ти злодій, а якщо мільйон – то мільйонер.

Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок у кримінальному провадженні щодо мешканця Горішніх Плавнів, якого визнали винним у відкритому викраденні майна, вчиненому в умовах воєнного стану.

Як встановив суд, 15 травня 2025 року близько 10:30 обвинувачений перебував у магазині «*****» на вулиці Івана Приходька. Там він замовив у продавчині:

дволітрову пляшку пива «Вайсбург Лагер»,

пляшку безалкогольного пива «Вайсбург» об’ємом 0,5 л,

крабові палички вагою 0,051 кг,

курячі чіпси вагою 0,115 кг,

в’ялену ікру судака вагою 0,114 кг.

Продавчиня виконала замовлення та поставила пиво і пакети з продуктами біля каси. Однак чоловік, не розрахувавшись за товар, забрав дволітрову пляшку пива, безалкогольне пиво та продукти й попрямував до виходу. Він проігнорував зауваження продавчині та вимоги зупинитися і залишив приміщення магазину.

Загальна вартість викраденого склала 569,65 гривні. Після цього чоловік зник з місця події та розпорядився майном на власний розсуд, завдавши збитків фізичній особі-підприємцю — власниці магазину.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — грабіж, учинений в умовах воєнного стану. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та не заперечував обставин справи.

Призначаючи покарання, суд врахував щире каяття та сприяння розкриттю злочину як обставини, що пом’якшують відповідальність. Водночас суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого можливе лише шляхом ізоляції від суспільства.

У результаті суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було обрано одразу після проголошення вироку. Строк відбування покарання обчислюють з 15 січня 2026 року.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів.





Джерело







