Скандальний виступ артистів Національної опери: балерина відреагувала на звинувачення

Прима-балерина Національної опери Наталія Мацак, яку звинуватили в участі у зрежисованому росіянином балеті "Лебедине озеро", заперечила залучення до проєкту громадян РФ.

Вона заявила, не знала про фрагмент російського балету в шоу, коли погоджувалася на участь.

У соцмережі Threads Наталія Мацак перепросила у "всіх, хто болісно сприйняв виконання нами цього балету".

"Ми погодилися на участь у європейській постановці різдвяної класики до того, як дізналися, що там буде фрагмент з "Лебединого озера" в європейському аранжуванні.

Ми не знаємо, звідки виникла інформація про російських хореографів чи режисерів (у різних версіях різне), однак ніхто з країни-агресора не долучався до балету", – написала балерина.

За словами Мацак, після початку повномасштабного вторгнення Росії найбільші європейські сцени відмовилися від участі артистів з РФ. Їхні місця запропонували зайняти українцям. Згодом росіяни почали повертатися в балети, а деякі їхні надбання минулого "перетворилися на класику світової сцени", каже балерина.

Наталія Мацак стверджує, що однією з причин участі її та інших артистів у шоу стала можливість просувати постановку "Щедрик".

"Ми стояли на своєму – принципово й непохитно: жодного натяку на культуру агресора. Ми пропонували власні постановки. Нам казали "добре", однак одразу після класики [...]

Світову класику ніхто не скасує. Але ми маємо унікальний шанс заступити росіян на сценах і у спільнотах, з яких напряму можна впливати на настрої людей.

Тут правда проста й жорстока: або ми покажемо український балет на світовій сцені, або це місце займуть вони", – пояснює прима-балерина.

