Президент США Дональд Трамп заявил, что во время операции по захвату венесуэльского авторитарного лидера Николаса Мадуро Соединенные Штаты использовали новое секретное оружие, которое он называет The Discombobulator (дискомбобулятор).

Источник: Трамп в интервью New York Post, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп отметил, что секретное оружие "вывело из строя оборудование", когда американские вертолеты 3 января прибыли в Каракас, чтобы арестовать Мадуро и его жену по обвинению в торговле наркотиками и оружием.

"Дискомбобулятор. Мне не разрешено о нем говорить", – сказал Трамп во время эксклюзивного интервью в Овальном кабинете, отметив, что "очень хотел бы" рассказать больше об этом оружии.

Слово Discombobulator происходит от английского глагола to discombobulate, что является способом сказать "сбивать с толку" или "дезориентировать".

"Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна не взлетела. Мы зашли, они давили на кнопки, но ничего не работало. А они же ждали нас в полной готовности", – добавил президент США.

Трамп прокомментировал использование оружия, когда его спросили о сообщениях о закупке администрацией Байдена импульсного энергетического оружия, которое подозревают в вызывании "гаванского синдрома".

О самом оружии известно немного, однако эти сообщения совпадают со свидетельствами с места событий в Венесуэле, где описывали, как вооруженные сторонники Мадуро падали на колени, "истекая кровью из носа" и блюя кровью.

Один из членов охраны Мадуро вспоминал впоследствии: "Вдруг все наши радиолокационные системы выключились без всяких объяснений. Следующее, что мы увидели – дроны, множество дронов, летевших над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать".

Затем дискомбобулятор якобы направили непосредственно на охранников Мадуро.

"В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас начала идти кровь из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в состоянии пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия – или что бы это ни было", – рассказал очевидец.

Что предшествовало: Ранее глава Пентагона Пит Гегсет высмеял работу российской ПВО, которая не сработала во время американской спецоперации в Каракасе.

Источник