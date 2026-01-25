 
Фіолетовий промінь 2 Трамп: Для захоплення Мадуро США використали нову секретну зброю "дискомбобулятор"

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время операции по захвату венесуэльского авторитарного лидера Николаса Мадуро Соединенные Штаты использовали новое секретное оружие, которое он называет The Discombobulator (дискомбобулятор).

Источник: Трамп в интервью New York Post, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп отметил, что секретное оружие "вывело из строя оборудование", когда американские вертолеты 3 января прибыли в Каракас, чтобы арестовать Мадуро и его жену по обвинению в торговле наркотиками и оружием.

"Дискомбобулятор. Мне не разрешено о нем говорить", – сказал Трамп во время эксклюзивного интервью в Овальном кабинете, отметив, что "очень хотел бы" рассказать больше об этом оружии.

Слово Discombobulator происходит от английского глагола to discombobulate, что является способом сказать "сбивать с толку" или "дезориентировать".

"Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна не взлетела. Мы зашли, они давили на кнопки, но ничего не работало. А они же ждали нас в полной готовности", – добавил президент США.

Трамп прокомментировал использование оружия, когда его спросили о сообщениях о закупке администрацией Байдена импульсного энергетического оружия, которое подозревают в вызывании "гаванского синдрома".

О самом оружии известно немного, однако эти сообщения совпадают со свидетельствами с места событий в Венесуэле, где описывали, как вооруженные сторонники Мадуро падали на колени, "истекая кровью из носа" и блюя кровью.

Один из членов охраны Мадуро вспоминал впоследствии: "Вдруг все наши радиолокационные системы выключились без всяких объяснений. Следующее, что мы увидели – дроны, множество дронов, летевших над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать".

Затем дискомбобулятор якобы направили непосредственно на охранников Мадуро.

"В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас начала идти кровь из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в состоянии пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия – или что бы это ни было", – рассказал очевидец.

Что предшествовало: Ранее глава Пентагона Пит Гегсет высмеял работу российской ПВО, которая не сработала во время американской спецоперации в Каракасе.

 

