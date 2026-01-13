Военная операция США стала неожиданностью для всего мира — кроме перуанских шаманов, которые предсказали её за несколько дней

29 декабря 2025 года группа шаманов собралась на берегу моря в столице Перу Лиме, чтобы провести традиционный ритуал: предсказать, что́ ждёт мир в наступающем году.

Для этого они прибегли к помощи галлюциногенного коктейля из лиан и кактусов.

И хоть не все относятся к ним серьёзно, в одном шаманы попали в самую точку: они предсказали, что Дональд Трамп сместит Николаса Мадуро.

«Мы просили, чтобы Мадуро ушёл, чтобы президент США Дональд Трамп смог сместить его, и мы увидели, что в следующем году это произойдет», — сказала шаманка Ана Мария Симеон за пять дней до дерзкой военной операции США.

Правда, предсказание оказалось точным лишь отчасти. Шаманы считали, что Мадуро сбежит и спрячется, а не попадёт в плен.