 
Информация к новости
0
Сьогодні, 18:00

Викрадення Мадуро: здійснилося передбачення перуанських шаманів

Категория: Новини / Загадки, проекти, відкриття

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Военная операция США стала неожиданностью для всего мира — кроме перуанских шаманов, которые предсказали её за несколько дней

29 декабря 2025 года группа шаманов собралась на берегу моря в столице Перу Лиме, чтобы провести традиционный ритуал: предсказать, что́ ждёт мир в наступающем году.

Для этого они прибегли к помощи галлюциногенного коктейля из лиан и кактусов.

И хоть не все относятся к ним серьёзно, в одном шаманы попали в самую точку: они предсказали, что Дональд Трамп сместит Николаса Мадуро.

«Мы просили, чтобы Мадуро ушёл, чтобы президент США Дональд Трамп смог сместить его, и мы увидели, что в следующем году это произойдет», — сказала шаманка Ана Мария Симеон за пять дней до дерзкой военной операции США.

Правда, предсказание оказалось точным лишь отчасти. Шаманы считали, что Мадуро сбежит и спрячется, а не попадёт в плен.

На этот год перуанские ведуны предсказывают и окончание войны в Украине; но до того они утверждали, что мир наступит ещё в 2023-м.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 