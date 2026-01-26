Д.Трейдинг (ДТЭК) инициирует процедуру досрочного прекращения договора с "Энергоатомом" после появления информации главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, что из госкомпании могут быть выведены около 2 млрд грн в пользу частных трейдеров, среди которых - Д.Трейдинг.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Д.Трейдинг официально обратилась к государственной энергогенерирующей компании "Энергоатом" с предложением прекратить дальнейшее выполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, по согласию сторон", - сообщили в компании.

Отмечается, что это решение принято с учетом критических оценок со стороны экспертной среды относительно внешних обстоятельств и условий, в которых проводился аукцион и которые не зависели от компании, поэтому Д.Трейдинг считает правильным "инициировать процедуру досрочного прекращения договора с "Энергоатомом", поскольку обстоятельства, при которых он был заключен, стали предметом публичных дискуссий.

"Компания Ахметова могла до конца января заработать на этой сделке примерно 400 млн грн, однако после окончательного разрыва соглашения этого не будет. И недопроданный объем энергии "Энергоатом" может быстро выставить на продажу по рыночной цене", - написал в Фейсбук редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов.

В то же время он задает вопрос, кто заставит "Энергоатом" разорвать остальные сделки "на слив электроэнергии по дешевке" (всего покупателями электроэнергии стали 60 компаний).

"У Ахметова был большой куш, но он составлял лишь 20% от всего пирога. Там по рукам разошлись "опционы" еще на 1,5 млрд грн. От которых, в отличие от ДТЭК, что-то никто не бежит отказываться", - написал Николов.

Напомним:

Герус в своем обращении к премьер-министру Юлии Свириденко заявлял, что "Энергоатом" из-за "вопиющей некомпетентности или коррупционной заинтересованности" может потерять около 2 млрд грн, продав значительный объем электроэнергии перед повышением прайс-кепов (ценовых ограничений).

По данным Геруса, идея повышения прайс-кепов обсуждалась на закрытых совещаниях с 8 января, о чем руководство "Энергоатома" знало.

В то же время 12-15 января Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), публично заявляла, что цены останутся неизменными.

14 января "Энергоатом", не дождавшись решения о пересмотре цен, провел аукцион и продал 2100 МВт электроэнергии по старым, более низким ценам.

Однако, по информации нардепа, 16 января НКРЭКУ внезапно с нарушением процедур, повысила прайс -кепы на 82,5% – до 15 000 грн за МВт -ч.

Как утверждает Герус, разница между аукционной и новой рыночной ценой может привести к тому, что "Энергоатом" недополучит около 2 млрд грн, которые могут стать прибылью частных трейдеров.

