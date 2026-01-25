Чемпионат Европы 2026 года по фехтованию, который должен был состояться в Эстонии, перенесли во Францию.

Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По информации источника, соответствующее решение Международной федерацией фехтования (FIE) было принято еще 14 января. Однако эстонской стороне в лице генерального секретаря Эстонского союза фехтования Айвара Паалберга сообщили только сейчас.

Эстония получила право на проведение чемпионата Европы по фехтованию в 2024 году. Однако в ноябре прошлого года FIE упростила правила получения нейтрального статуса спортсменам из России и Беларуси.

Эти изменения сыграли ключевую роль в переносе соревнований, ведь эстонские власти отказались допускать в страну спортсменов, независимо от гражданства и воинского звания. А потому исключений для атлетов из России и Беларуси делать не собирались.

"Сначала спортсменам из России и Беларуси разрешили выступать на индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с армией. Позже это требование отменили. Теперь спортсмен может быть военнослужащим", – объяснил Паалберг.

Отметим, что из-за переноса чемпионат Европы 2026 года по фехтованию пройдет летом во французском городе Антони.

Напомним, FIE разрешила российским юниорам выступать под своим флагом и гимном на международных соревнованиях.

Источник