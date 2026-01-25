Чешский предприниматель Михал Стрнад, который занимается поставкой снарядов для Украины, возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов оборонной отрасли. Его состояние выросло до $36,9 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, ключевым активом Стрнада является холдинг Czechoslovak Group (CSG) — один из поставщиков вооружений для Украины.

Как выяснилось, капитал Стрнада фактически удвоился за одну ночь после скачка стоимости акций компании на 28%.

В ходе первичного публичного размещения акций CSG привлекла около €3,3 млрд.

При этом отмечается, что холдинг стал одним из главных бенефициаров резкого роста военных расходов после начала войны в Украине. В 2024 году CSG вошла в число ключевых участников чешской инициативы по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.





