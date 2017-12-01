Одесские студенты «заминировали» Приватбанк

Сигнал о заминировании одного из отделений Приватбанка поступил накануне вечером по линии «102».

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, спасатели и кинологи. Все клиенты отделения банка были срочно эвакуированы. Помещение банка и прилегающая территория были проверены, но никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Как было установлено оперативным путем, ложное сообщение о минировании исходило от группы нетрезвых студентов одного из одесских вузов.

Причины их действий выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.