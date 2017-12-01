Желающих посетить Одессу по-прежнему намного больше, чем мест в поездах

Всего за девять месяцев нынешнего года Одесская железная дорога перевезла более 11,5 миллионов пассажиров.

Такие данные привела в ходе совещания в горсовете директор департамента культуры и туризма Татяна маркова.

По ее словам, это уже почти на четыреста тысяч больше, чем за весь прошлый год.

При этом она отметила, что за это время в было запущено несколько новых железнодорожных маршрутов, в том числе международный маршрут «Одесса-Рахов-Пшемысль».

Однако, по ее убеждению, принимаемых руководством железнодорожных мер недостаточно. Ведь билетов по-прежнему остро не хватает, особенно в курортный сезон.

Поэтому «…городские власти будут обращаться в «Укрзализныцю»с настоятельной просьбой увеличить число вагонов в Одессу!»