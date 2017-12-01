Охранники Одесского порта рискуют лишиться работы

Под администрацией Одесского порта прошёл митинг, в котором приняли участие сотрудники охраны порта и их семьи.

Дело в том, что охрана порта на сегодняшний день обходится в 600 миллионов гривен в год, что экономически не выгодно, и администрация порта решила провести тендер на более дешёвую охрану.

Тендер намечен на 29 января 2018 года. В настоящее время зарегистрировались уже три компании. Одна из них готова взять на себя охрану порта всего за 109 миллионов гривен в год.

Сотрудники охраны понимают, что останутся без работы, и требуют у администрации отменить тендер.

Как стало известно Odnews.info, администрация порта перед решением провести тендер предложила охране немного снизить заработную плату (сейчас охранник, работающий сутки через трое, получает 12 тысяч гривен в месяц), однако профсоюз, защищающий права охраны, выступил категорически против.

Пока никакого соглашения администрация порта с охраной не нашла.

Как сообщает корреспондент odnews.info, встречу перенесли на завтра.

Администрация порта обещает объяснит представителям охраны почему содержать их на сегодняшних условиях экономически не выгодно