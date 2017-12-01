Если сокращать, то для наследников

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий озабочен реформированием парламента. С этой целью в Киев приезжала миссия представителя ЕС Пэта Кокса. После этого Парубий провел несколько совещаний. В Евросоюзе сделали замечание на предмет того, что в украинском парламенте слишком много комитетов. Парубий проводил переговоры с фракциями и депутатскими группами. И вроде бы народные депутаты согласились с мнением Пэта Кокса, что количество комитетов парламента должно соответствовать количеству министерств. Таким образом, народным депутатам предложено сократить число комитетов до двадцати. Беда в том, что на словах народные депутаты согласны с этим предложением, а на деле всячески тормозят реформы. Оно и понятно. Ведь в каждом комитете, кроме председателя, есть еще как минимум два заместителя и секретарь. Все они имеют повышенную заработную плату и закрепленный за ними автотранспорт. И никому не хочется утрачивать эти блага. Поэтому Андрей Парубий предложил комитеты сократить, но для следующего состава парламента. Другими словами, реформа если и пойдет, то после выборов. Подобная тактика уже применялась Президентом Петром Порошенко, который однажды предложил новую практику внедрить с 2020 года, то есть не для нынешнего состава Верховной Рады. И тогда народные депутаты охотно проголосовали за его предложение. Другая проблема, которая волнует спикера – кадровый вопрос. Нужно избрать главу Центральной избирательной комиссии и еще несколько членов Центризбиркома, потому что многие там уже пересидели положенный срок. Кроме того, необходимо назначить главу Национального банка. Поскольку Валерия Гонтарева подала заявление об отставке уже полгода назад. Другое дело, что Петр Порошенко никак не может подобрать устраивающую его кандидатуру. Однако Андрей Парубий умалчивает о необходимости подачи на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры Ульяны Супрун в качестве министра здравоохранения. Она тоже просрочила все сроки пребывания на этом посту, как исполняющая обязанности. К тому же у нас нет министра аграрной политики, легитимного главы Антимонопольного комитета, председателя Фонда госимущества. На должность главы Национального банка предлагают многих специалистов. Но в последнее время в числе возможных кандидатов стали называть Арсения Яценюка. Вполне возможно, что Порошенко предложит ему эту должность, чтобы убрать лишнего конкурента на президентских выборах.