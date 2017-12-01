Юбилейный год оканчивается – с наступающим Новым годом!

Студенты НУ «ОЮА» желают своему вузу дальнейшего процветания.

Гернага Юрий, студент 5 курса НУ ОЮА специально для «СЛОВА»

В уходящем году Национальному университету "Одесская юридическая академия" исполнилось 20 лет. Двадцать лет ежедневного колоссального труда коллектива единомышленников во главе с Президентом НУ ОЮА, академиком АПН Украины, доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Украины, Сергеем Васильевичем Киваловым. Оглядываясь назад с позиции сегодняшних заслуженных вершин, когда университет признан лучшим профильным учебным заведением Украины, выпускающим высокопрофессиональные кадры в области юриспруденции, трудно даже представить масштабы проделанной работы. Без преувеличения, университеты такого уровня создаются не одно столетие. Двадцать лет и неисчисляемое количество труда и общих усилий ректоров и преподавателей, студентов и работников, руководимых, а точнее - воодушевляемых и делом, и безграничной верой в успех Сергея Васильевича Кивалова, Президента Национального Университета "Одесская юридическая академия».

Сегодня НУ «ОЮА», украинский юридический "гарвард", - это блестящий преподавательский состав, обеспечивающий самый высокий уровень профессиональной подготовки выпускников, великолепная материально-техническая база, включающая в себя комфортабельные и просторные учебные корпуса, библиотеки с колоссальным научным и методическим фондом; один из лучших спортивных комплексов в Украине, где не только уделяют самое серьезное внимание физической подготовке учащихся, но и готовят чемпионов мира и Европы; оборудованные по последнему слову криминалистические лаборатории и многое другое, что позволяет Университету готовить самых высококвалифицированных специалистов - юристов в различных отраслях права.

"Кадры решают все". Особенно важен высокий уровень профессиональной подготовки кадров в системе правосудия, в государственных структурах, где и принимаются самые важные и значимые решения и для граждан, и для страны в целом. Весь учебный процесс, непростой и насыщенный, построен с учетом решения такой сверхзадачи - готовить высококлассные кадры. Выпускники университета служат в рядах правоохранительных органов, прокуратуры, СБУ, судах. Если можно описать учебный процесс одной фразой, то это латинское изречение "Scientia est stella in via", что переводится как "Знание - это звезда на пути". Оно прямо указывает, чем руководствуются студенты на пути к профессии. Знание в самом полном объеме, мощная теоретическая база и обязательные практические занятия - вот то, что обеспечивает выпускникам самый высокий уровень профессиональной подготовки. В университете существуют разные факультеты, где каждый студент может выбрать интересующее его направление в юриспруденции. В частности, высокой профессиональной репутацией гордится Институт уголовной юстиции, возглавляемый директором института, к.ю.н., доцентом Подгородинским Вадимом Николаевичем. Ректор всячески способствует развитию института, поддерживает научные, творческие и спортивные достижения и инициативы студентов, занимается научной и практической деятельностью. В институте высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав, в наличии современная материально-техническая база, существует возможность выбрать язык обучения и многое другое. Здесь готовят будущих следователей, прокуроров, судей, работников правоохранительных органов и органов юстиции. Понимая значимость и специфику профильного образования такого рода, студенты работают во время учебного процесса с полной отдачей, стремясь получить фундаментальные знания, которые и помогут осуществить их мечты.

В университете функционирует профсоюзная организация, которой переданы полномочия по ряду материально - технических вопросов и которая занимается благотворительностью и благоустройством университета, организует внеучебные студенческие мероприятия и отдых студентов в спортивно-оздоровительных комплексах.

В процессе обучения студенты изучают не только курс теоретических дисциплин, но и осваивают навыки проведения непосредственно следственных действий и составления соответствующей документации. Трудно переоценить практический подход к освоению профессии, где открыты все возможности изучить процессуальные и практические аспекты деятельности правоохранительных органов.

Наряду с учебным процессом, Академия славится своей научной работой. Здесь постоянно проходят конференции, дискуссии, "круглые столы", где лучшими представителями юриспруденции обсуждаются актуальные вопросы современности. Так, на научной базе Университета был проведен "круглый стол" по вопросам антикоррупционной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда, который посетили представители НАБУ. В стенах также проводилась конференция адвокатуры, в которой приняло участие более 350 адвокатов со всей Украины. Был проведен научно-практический семинар «Современные вызовы психологического и социологического обеспечения деятельности правоохранительных и военных формирований», на котором обсуждались вопросы психологической подготовки правоохранителей и военнослужащих, определены приоритетные направления психологического сопровождения деятельности правоохранительных органов и воинских формирований. Также Академию постоянно посещают иностранные гости - юристы, работники правоохранительных органов - судьи, прокуроры, работники ведомств, которые делятся со студентами знаниями о правовой системе других государств: США, Швейцарии, Израиля, Канады. Для студентов, желающих изучать иностранные языки (немецкий, английский, французский испанский и другие) есть возможность с первого по шестой курс учиться на иностранном языке, слушать лекции и готовить семинары в соответствии со своим выбором.

Есть в Академии и другие структурные подразделения, институты, факультеты, колледжи, представленные в разных регионах Украины. Учась в одном из них, а именно: Ивано-Франковском юридическом институте и колледже, я хотел бы отметить высокий профессионализм преподавателей и соответствующий ему теоретический и практический уровень подготовки будущих специалистов.

Завершая юбилейный год, Университет с большими надеждами и планами входит в следующий, в котором по-прежнему будет укреплять престиж и значимость отечественной юридической науки, поддерживать самый высокий уровень профессиональной подготовки кадров.

От имени всех студентов, кому выпала большая честь учиться в Национальном университете «Одесская юридическая академия», я хотел бы пожелать нашему вузу дальнейшего процветания, а всем его сотрудникам успехов и новых свершений в столь нужном и полезном деле - развитии юридической науки в Украине!