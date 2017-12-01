А сало стало многим не по карману!

Кризис или просчеты государства?

Не знаю, многие ли помнят высказывания украинских ура-патриотов в начале девяностых годов, когда наша страна только обретала свою независимость. Тогда некоторые наши сограждане, чтобы подчеркнуть важность украинской экономики в общем национальном доходе СССР, подчеркивали, что Украина кормит Россию нашим салом. Сразу подчеркиваю, что это не соответствовало действительности. Так как в те годы общее поголовье свиней в государстве было в пределах 80 миллионов голов, в том числе в Украине – 20 миллионов. Это самое большое количество свиней на душу населения, но произведенное сало в Украине не могло кормить всю Россию. Слава Богу, его было достаточно для нашего населения.

Украинский стол без сала не может считаться полноценным. Сало - своего рода национальный продуктивный символ. Так было тысячелетиями. Причем, сало всегда считалось сопутствующим продуктом при выращивании свиней, поэтому цена на него была в разы ниже мяса. Была…

Да, так было, и это соответствовало трудовым и финансовым затратам на производство свиного мяса и сала. Но в наши дни все эти экономические и хозяйственные нормы вдруг разрушились буквально за несколько месяцев. Например, в июне нынешнего года на «Привозе» сало стоило 20 - 22 гривны за килограмм, а сегодня за него просят 90 и больше гривен, А если еще с прослойкой мяса, то за него просят 120 и больше. А в Киеве на Бессарабском рынке оно стоит 140 – 160 гривен. Но здесь зафиксирована и своего рода рекордная цена сала – 450 гривен за кило! При такой цене национальный продукт для многих жителей Украины уже стал не по карману. Поэтому сало превращается в виртуальный продукт.

Нарушен экономический закон

Резкое повышение цены на свинину, говядину, баранину и даже птицу можно объяснить лишь тем, что в стране нарушен закон стоимости. А он гласит: ценообразование зависит от спроса и предложения. Чем выше спрос и ниже обеспечение товаром, тем выше будет цена товара.

В Украине, в том числе и в Одесской области, в последние годы наблюдается спад поголовья всех животных, особенно свиней. К примеру, в 1990 году в Украине поголовье крупного рогатого скота составляло 20,7 миллиона голов, то сейчас – 3,6 миллиона, свиней соответственно – 20 и 6,6 миллиона, овец и коз – 9,3 и 1,3 миллиона голов, птицы – 252,6 и 202,4 миллиона голов. При таком значительном сокращении поголовья животноводства и птицы неудивительно, что значительно уменьшилось и производство мяса, отсюда, естественно, дорожает и сало, а спрос на все это остался прежним. Создались идеальные условия для тех, кто торгует мясом, когда спрос вырос, а производство продукции сокращается, почему бы не воспользоваться этим и не повысить цену?

Само же снижение производства свинины в Одесской области вызвано еще и тем, что в последние годы у нас сокращается поголовье свиней. В настоящее время оно достигло критической черты, когда крупные свинокомплексы отсуствуют, а из-за дороговизны кормов поголовье свиней на личных подворьях содержать стало экономически невыгодно. Немаловажным фактором, который повлиял на сокращение поголовья свиней, является и то, что в Украине в последние годы значительно увеличилось количество заболеваний африканской чумы свиней. Только в 2016 году был зафиксирован 91 случай этой карантинной болезни. А это значит, что в регионе, где проявлялась эта болезнь, приходилось уничтожать все поголовье свиней. Во многих странах мира с этим недугом уже давно успешно ведут борьбу благодаря широкой вакцинации свиней. У нас это сложно применить, так как в основном поголовье животных содержится в индивидуальных хозяйствах, что затрудняет проведение ветеринарных мероприятий. Все это, плюс резкое повышение цен на корма, энергоресурсы и прочее, стало комплексом причин того, что в Украине сало стало дефицитом.

Правда, наши государственные мужи утверждают, что в настоящее время у населения Украины значительно повысилась покупательная способность в связи с ростом минимальной и средней зарплаты и увеличением пенсий. А так ли это на самом деле? Давайте обратимся к цифрам и фактам. К примеру, в 2014 году минимальная зарплата в Украине составляла 1268 гривен в месяц, а сейчас – 3200. На первый взгляд заметная прибавка. Но это без анализа данных. А если вникнуть: тогда буханка хлеба стоила 6 – 7 гривен, сейчас -11 – 13. Та кой же рост цен произошел на все товары, но особенно на услуги. Стоимость воды, газа, отопления повысилась в разы. Почти в два раза выросла цена на бензин и дизтопливо. Но самый наглядный пример для сравнения, выросла ли наша зарплата за эти годы, если сравнивать курс гривны и валюты. Хотя мы зарплату и пенсию получаем не в долларах США, а в гривнах, но так как цены на продукты, товары и услуги зависят от курса гривны, то реально надо так и оценивать наши денежные доходы. Так вот, в 2014 году в долларовом эквиваленте минимальная зарплата равнялась 158 долларам, когда его курс был 8,1 гривны за доллар, сейчас, при минимальной зарплате 3200 гривен, в долларах это составляет всего 118,5 доллара. А если его курс дойдет до 29,3 гривны, то это составит всего 109,2 доллара. Вот так нас «радуют» наши правители новыми повышениями зарплаты и пенсий. Объем растет, а содержимое-то падает.

А где же выход?

Большинство наших граждан с каждым годом становятся все беднее и беднее. Причем просвета и перспективы улучшения жизни никто не видит, хотя премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной Рады, когда был утвержден государственный бюджет на 2018 год, заявил, что перед нашим населением открывается новое светлое будущее, когда зарплата и пенсии повысятся, начнем строить новые дороги, школы, больницы и прочее.

Но при этом умолчал, что при повышении минимальной зарплаты до 3723 гривны, при курсе доллара до 30 гривен, реальная зарплата составит всего 109,1 долларов, тогда как в 2014 году минимальная зарплата составляла 1268 гривен, но в долларовом эквиваленте – 158. Так где же рост нашего благополучия?

Путь к увеличению производства всех продуктов сельского хозяйства - тот, который Украина разрушила за годы независимости, ликвидировав крупные сельскохозяйственные предприятия. Весь мир строит свою продовольственную независимость за счет создания и организации крупных фермерских хозяйств и кооперативов. Они могут внедрять новые достижения агротехнической науки, высокоурожайные сорта и гибриды, продуктивное животноводство и птицеводство. Нам остается только надеяться на вразумление руководства страны, на то, что у нас таки появится государственная продовольственная программа, рассчитанная на возрождение сельского хозяйства Украины.