Магия и политика Нового года ВИДЕО

Как все начиналось

Новый год праздник имперский во всех смыслах этого слова. Начало года с 1 января было установлено Юлием Цезарем в 46 году до новой эры, в истории нашего государства это были Петр І в 1700 году и Иосиф Сталин в 1936 году, демократами эти исторические фигуры не назовешь. В Советском Союзе Новый год имел статус любимого народом праздника, ему отводилась роль главного официального и одновременно неофициального торжества.

Дед Мороз, в привычном нам образе, появился в тридцатые годы прошлого века. Идеологический заказ партии был выполнен настоящими профессионалами своего дела, учеными-фольклористами Ленинградского государственного университета. Ученые должны были смоделировать образы героев Нового года, которые бы срезонировали с менталитетом Советского народа и заняли бы свое достойное место в фольклоре. И ученые со своей задачей справились. В результате появились троица символов Новогоднего праздника Дед Мороз, Снегурочка и Елка.

Прообразом дедушки-добряка было божество славянского пантеона бога Морока, повелителя зимы и снега, бога лжи, обмана и заблуждений отсюда выражение «морочить голову», в украинском языке — «запаморочення». Злой бог мог заморозить до смерти. С течением времени злой Морок стал добрее. Доброго Мороза мы встречаем в сказке Владимира Одоевского написанной по народным мотивам «Мороз Иванович».

Нужно отметить, что Снегурочка – это чисто советское явление. Ни у одного заморского персонажа, символизирующего приход нового года, нет спутницы. Только наш Дед Мороз счастливчик.

Новое качество агитпропа

Неофициальности празднику прибавляло то, что праздник означался пропагандой как семейный. Официально отмечаться он стал только с 1936 года, в год принятия Сталинской конституции, совпавший с консервативной революцией, уравновесившей принцип «диктатуры пролетариата» «буржуазными принципами» всеобщего представительства. А красным днём календаря Новый год и стал только в 1947 году в год последнего в истории СССР голода.

Празднование Нового года было и попыткой зарубцевать шов между довоенной и послевоенной историей страны, вынеся за скобки войну вместе с ее страданиями и психологическими травмами. Праздник должен был дарить сказочную надежду на все лучшее.

В 1956-м празднику посвятили художественный фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», действие знаменитой комедии посвящено подготовке и празднованию Нового года в отдельно взятом Доме культуры.

Комедия коренным образом изменила церемонию праздника. Перед нами не комедия, а драма процедурной демократии, которая, к тому же, выступает невольной иллюстрацией фразы Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее». Конфликт поколений в фильме выражается в разнице этических подходов. Огурцов и его сторонники считают, что лучше жить более важно, чем жить веселее. Леночка Крылова, напротив, исходит из того, что именно веселье, смех – и хорошее настроение, о котором поётся в знаменитой песне, – являются главными приметами того, что жить стало по-настоящему замечательно.

Стихийный либерализм смеха Крыловской компании открывал новый тренд развития нашего общества, который реализовался, в последствии, в 90-е. И окончательно воцарился сегодня: примат блага над весельем.

После «Карнавальной ночи» Новый год из семейного праздника личного участия, когда взрослые готовили стол и подарки, наряжали елку, а дети рассказывали стихи, превращался в зрелище образцового праздника. Новый год частично делегировался экрану и сцене.

Спустя шестьдесят лет после выхода фильма Рязанова именно сидение перед экраном, куда заведомо невозможно попасть, превратилось в главную примету новогоднего ритуала, к которой со временем добавились, записанные заранее, выступления первого лица траны – генсека, а с 90-х, президента, под бой курантов.

В Украине этот ритуал, сегодня, доведен до абсурда, нас обязательно поздравят кроме президента премьер и спикер.

Судьбы ирония

«Ирония судьбы» другой эпохальный фильм того же Рязанова, символизировавший уже новое состояние советского общества, в котором интеллигенция уже окончательно побеждает «упакованного чиновника» Ипполита. Главная героиня делает свой выбор в пользу простого врача – Лукашина. Это поколение уже имеет право на ошибку. Из которого, до небес вырастает другое право: жить своей жизнью. С задними мыслями, с фигой в кармане, не оглядываясь на передовицу.

Именно это поколение, поколение «шестидесятников» совершает революцию 90-х. В результате которой, в которой в отличее от Рязановского сюжета, «лукашины» гибнут как класс вместе со всей советской интеллигенцией, в то время как «ипполиты» становятся новыми господами, сделавшими всенародную собственность своей личной. Четверть века, прошедшие с момента развала Союза, должны уже бы продемонстрировать новую реальность в новогоднем кино. В Украине пока говорить не о чем, а что же в России?

«Ёлки» - фиаско без конца

А там «Ёлки»! Из года в год тянущаяся франшиза, бескрайнее полотно дорогущее и убогое одновременно, создаваемое лучшими кинематографистами Российской Федерации. Одну из частей отыграли в ретрокостюмах. А в предыдущей серии был пингвин и имели место эксклюзивные съемки в космосе.

За непомерные бюджеты авторы пытаются искать формулу идеального новогоднего фильма, ну скажем как «Ирония судьбы»… За плечами у тех же авторов бледная попытка «Иронии судьбы. Продолжение». Проблема всех фильмов этого цикла в том, что их не хочется пересматривать.

Ваше сиятельство, пахать подано

Сегодня, когда в стране сформировался класс господ, которые как это было всегда, живут в другом мире, они не могут не привносить свои правки в процедуру проведения любимого всеми праздника. Сидение у экрана это не их стиль – вечные кочевники, они подобно вертухаям никогда не празднуют свои праздники вместе с заключенными, всегда вне зоны, за счет которой живут.

Авторы фильма по уровню влияния и благосостояния, несомненно, принадлежат к классу новых господ и давно живут жизнью этих самых господ. А потому, их попытки играть простой народ, отличаются малой степенью убедительности. И несмотря на то, что авторы комедии, в благородном порыве пытаются развлечь аудиторию, добавлением элементов трэша, понимаешь, что это от безысходности. Сползать с бюджетной иглы не хочется, а значит нужно что-то предлагать. И все равно звездный актерский состав особо не выкладывался. Словно добротно отыграли корпоратив. В чем причина очередного фиаско, почему опять не появился новогодний фильм, который смог бы символизировать эпоху? А все очень просто – распад не завершился. Гумус ничего породить не может он может быть только питательной средой для зерна, а зерна нет! Великие произведения классиков прошлого не развлекали, а увлекали. Увлекали чем? Идеей, создающей матрицу реальности.