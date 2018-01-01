Кризис обошелся Каталонии в € 1 млрд - министр

Министр экономики Испании Луис де Гиндос оценил потери от кризиса, возникшего вследствие желания Каталонии получить независимость от Испании, в примерно один миллиард евро.

Министр сообщил Испанскому радио, что это произошло вследствие замедления экономики Каталонии после противоречивого референдума о независимости 1 октября.

Предостережения Мадрида об экономических убытках были большой частью собственной кампании против каталонских сепаратистов на региональных выборах в прошлом месяце.

Но это пока самая высокая озвученная сумма убытков.

Гиндос заявил, что экономический рост в Каталонии в четвертом квартале замедлился с 0,9% до 0,4%.

"Каталония имела более высокий уровень экономического роста, чем Испания, она была одним из драйверов испанской экономики", - сказал министр.

"Однако, в четвертом квартале она стала обузой", - добавил он.

В результате неопределенности более 3000 компаний перенесли свои офисы в другое место.

Выборы в декабре вовсе не способствовали разрешению каталонскогоОни кризиса. Тогда только раскололи регион на тех, которые выступали за независимость Каталонии, и тех, которые поддерживали единство с Испанией.

Сепаратисты заняли 70 из 135 мест в парламенте и получили прекрасную возможность создать новую администрацию. Однако, политсила "Граждане" (Ciudadanos), которая выступает за то, чтобы Каталония осталась в составе Испании, победила по количеству голосов избирателей.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся в добровольном изгнании в Брюсселе, возглавляет одну из сепаратистских партий. Другую возглавляет его бывший заместитель Ориол Жункерас, который находится в тюрьме в Мадриде.

Министр Гиндос призвал сепаратистов отказаться от "односторонних путей" и сосредоточиться на "основных потребностях" каталонского общества.

Источник ВВС