Чего желает «народ»?

Перед Новым годом и Рождеством активней, чем когда-либо, люди стремятся делать друг другу подарки, желая исполнения планов и потаенных «мечт». Большинство при этом вспоминают нетленные истины: здоровье пусть будет, благополучие, согласие… При этом любители острословия изыскивают все новые оригинальные вариации огранки добрых слов. Но есть те, кто изучают желания масс – профессионально, хотя и не работают (увы) в отделе подарков Деда Мороза или Санта Клауса. Это представители редкой профессии – «социологи». Перед наступающим 2018 годом они продолжали уточнять, чего же желает народ.

Год назад на всеукраинском соцопросе (2040 респондентов в 110 населенных пунктах) специалисты Киевского международного института социологии (КМИС) дознавались, каких подарков желают украинцы на Новый год. Оказалось, чаще из предложенных вариантов указывали – «деньги»: их сочли лучшим подарком от 15,7% до 22,8% респондентов в разных возрастных группах. На втором месте тогда вышел ответ – «иное»: меню из 13 предложенных типов подарков не удовлетворило изысканные вкусы и специфические интересы. Причем, такие прежде привычные «призы», как елочные игрушки, сувениры ручной работы, туалетная вода и косметика уже вызывают минимум радости, а чаяния людей очень разнятся с изменением возраста. Угодить с подарком можно, лишь зная личные пристрастия, это дело – не простое. Возможно, потому в 2017 году украинским социологам заказывали более общие темы, включая – политические.

Важнейшую тему – здоровье населения и качество услуг здравоохранения – взялись мониторить по заказу фонда «Видродження» социологи КИСИ и НУ «Киево-Могилянская академия», которые 8 декабря презентовали краткий отчет. Из него следует, в частности, что за пол года 8% опрошенных имели счастье бесплатно получать лекарства в рамках госпрограммы «Доступные лекарства» и 74% – остались довольны (хотят продолжения этого почина), а четверть – по ряду причин – нет (причем в Запорожской и Сумской областях таких набралось свыше 50%). При этом среди тех, кто болел, 30% не обращались к врачам из-за… отсутствия денег на оплату медуслуг и лекарств. А средние траты на лекарства за предыдущие 30 дней составили по оценкам респондентов сумму 570 грн. (в Хмельницкой области – лишь 280 грн., а в Тернопольской – 1118 грн.). Поэтому набирающим в Украине популярность видом новогоднего подарка становятся – медпрепараты (нужные конкретному счастливому получателю).

Еще больше сограждан (51,3%) в триаде наибольших желаний указали – прекращение военного конфликта. Это показал соцопрос, проведенный с 28 октября по 14 ноября с. г. социологами КМИС, агентств «Социс», «Рейтинг» и Центра Разумкова (опрошено 20 000 респондентов во всех регионах страны). При этом достичь мира на востоке большинство (59,2) пожелали «политико-дипломатическим путем», а 8,6% – отказом от попыток Киева восстановить власть над неподконтрольными «оккупированными территориями». Также немало желающих – прекратить рост цен на основные товары, получить повышение зарплат и пенсий, найти работу. При этом 63% украинцев, по данным опроса, с 23 октября по 5 ноября проводившегося Фондом «Демократические инициативы» (ФДИ) и КМИС, изъявили желание, чтобы государство возобновило предоставление максимума бесплатных услуг в сферах образования и медицины (даже, если для этого придется повысить налоги).

Правда, на исполнение чаяний народа правительством «реформаторов» – надеются уже меньшинство взрослых (от 18 лет) сограждан: лишь 32% опрошенных ФДИ выразили уверенность (5%) или веру (22%), что проводимые реформы закончатся «успешно». При этом 40% уже полностью не доверяют реформаторам (это на 12% больше, чем год назад). Более того, 29% опрошенных заявили, что считают это правительство… «тормозом» (благих) реформ (25,7% так же оценили роль нынешнего Президента). И, вероятно, одно из желаний этих людей – сменить «тормозящих» политиков с занимаемых постов, но социологи так откровенно вопрос не поставили.

Зато 22% опрошенных выразили готовность участвовать в акциях протеста, а 37% – указали: уже не могут терпеть дальнейшее ухудшение своего материального положения! Эти недовольные сочли бы за подарок отставку опротивевших правителей, но пока это – лишь мечты. Исполнять их никто не спешит, тем более, всему «народу» трудно угодить: даже идею о вступлении Украины в Евросоюз поддержали в опросе Центра Разумкова чуть более половины (56,2%) респондентов.

Оказывается, 40% опрошенных высказались за самостоятельность Украины: чтобы «определить свой собственный путь развития и опираться на свои ресурсы». Примечательно, что больше всего таких желающих опрос выявил в Черниговской (56,7% ответивших) и в Одесской (50,1%). Именно здесь преобладают наиболее стойкие патриоты, поддерживающие государственную независимость Украины!

Выполнять социально-политические запросы украинских граждан обязался не Дед Мороз, а Президент Украины, на официальном сайте которого ведут учет «петиций» для Петра Порошенко. И там обнаружилось, что украинцы не особо полагаются на этот способ исполнения желаний: мало какую из петиций поддерживают в течение 3 месяцев 25 тысяч граждан, что необходимо для ее официального рассмотрения главой государства. На 26 декабря с. г. тройка наиболее поддержанных запросов выглядела так:

Начнут ли власти выполнять насущные запросы украинцев, зависит и от того, дойдут ли подаваемые петиции до требуемой «кондиции» (поддержка – более 25000 голосов), в чем бесплатно внести свою лепту могут многие. Пока же интернет-пользователям милей развлекаться «поздравлялками», «ругалками», «котиками» и прочими способами уклонения от проблем насущных. Одесситы в этом – далеко не отстающие. И видимо, не случайно именно житель Одессы получил очень оригинальный подарок от Деда: его фото нанесли на этикетки банок прежде популярного в народе сгущенного молока. Тот давний случай, о котором разузнали в «Сегодня», убеждает: наши люди хитры на выдумку и, когда устремятся, сами исполняют даже «несбыточные» фантазии.