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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Лесорубы Белгород - Днестровского района попались с 2,5 кубами древесины

Категория: Новости

   Пограничники отдела «Яски» Белгород-Днестровского отряда задержали двоих молодых людей, которые незаконно вырубали деревья в контролируемом пограничном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчины бензопилой срезали деревья и загружали их в старенький автомобиль. Их заметил дежурный инспектор. На место вырубки сразу же прибыла группа реагирования пограничников, которая и задержала парней. Охотниками за древесиной оказались жители соседнего приграничного села 28 и 25 лет.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима. Грузовой автомобиль «УАЗ» и 2,5 кубов древесины правоохранители передали полиции. Судьбу лесорубов будут решать после того, как оценят нанесенный ущерб.


Источник: OBLVESTI



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