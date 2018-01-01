Лесорубы Белгород - Днестровского района попались с 2,5 кубами древесины

Пограничники отдела «Яски» Белгород-Днестровского отряда задержали двоих молодых людей, которые незаконно вырубали деревья в контролируемом пограничном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчины бензопилой срезали деревья и загружали их в старенький автомобиль. Их заметил дежурный инспектор. На место вырубки сразу же прибыла группа реагирования пограничников, которая и задержала парней. Охотниками за древесиной оказались жители соседнего приграничного села 28 и 25 лет.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима. Грузовой автомобиль «УАЗ» и 2,5 кубов древесины правоохранители передали полиции. Судьбу лесорубов будут решать после того, как оценят нанесенный ущерб.