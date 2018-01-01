Традиции одесского джаза живы

12 января в новом зале Харьковской филармонии состоялся праздничный концерт «Рождественский Саксофон». Его организатор – одаренный музыкант из Одессы, автор интереснейших музыкальных проектов Анна Степанова. Выпускница Школы Столярского и Академии музыки Гнесиних, Анна успешно продолжает традиции одесской и московской школы саксофона, а свою педагогическую работу успешно совмещает с насыщенной концертной деятельностью, успешно выступая в самых знаменитых залах Европы.

Приезжать с концертами на Старый Новый год в Харьков стало для нее уже доброй ежегодной традицией. Нынешний концерт состоялся в рамках проекта «Саксофон и орган», принять участие в котором Анна пригласила

саксофониста из Китая, аспиранта Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д.Ушинского Духан Фона и одного из лучших органистов страны, лауреата международных конкурсов Украины Станислава Калинина.

Программа концерта была разнообразной: от музыки барокко семнадцатого века до произведений двадцать первого века, написанных специально для саксофона. В частности, был исполнен «Двойной концерт» итальянского композитора Роберто Марина. Он написал его специально для Анны Степановой.

Нас с Роберто связывает многолетняя дружба, — рассказала Анна Степанова. — Он посвящает мне свою музыку, называя меня музыкальной сестрой. Зрители принимали нас, как всегда, очень тепло. Мы чередовали с Духан Фоном наши выступления, а кое-что играли дуэтом.

«Двойной концерт» был впервые исполнен в Одессе на конкурсе саксофонистов, который ежегодно проходит при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. Зародившись в нашем городе, сегодня конкурс обретает статус общегосударственного. Так, на этот раз конкурс саксофонистов состоялся в Киевской национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского.

Я бы хотела поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова за дружбу, за его внимание и опеку нас, музыкантов, за то, что он поддерживает культуру в нашем регионе. — подчеркнула музыкант.

Ну, а уже четвертого февраля нашу талантливую одесситку Анну Степанову будут встречать в городе Днепре, где в Доме органной и камерной музыки состоится ее концерт «Дивертисмент» в сопровождении органа и камерного оркестра.