На капремонт моста в Паланке выделили ещё 32 миллиона гривен

Дополнительный договор на 32 миллиона гривен заключила служба автомобильных дорог Одесской области с компанией «Мостостроительный отряд №112», ведущей работы по капремонту моста на трассе Одесса - Рени в районе Паланки.

В результате общая смета проекта выросла в полтора раза по сравнению с изначальной: вместо 68 миллионов гривен ремонт обойдётся теперь в 100 миллионов — притом, что изначально ремонт оценили вообще в 30 миллионов гривен.

Завершить работы по ремонту моста должны к концу апреля 2018 года. Изначально завершить реконструкцию моста планировали за 9 месяцев — с 10 декабря 2016 по июнь 2017 года. Затем сроки реконструкции перенесли на август. Позже говорили о сдаче объекта к концу 2017 года.

Подрядчиком строительства выступает киевская фирма «Мостостроительный отряд № 112», которую связывают с земляком премьера Гройсмана, известным винницким бизнесменом Владимиром Продивусом.

По материалам Наші Гроші