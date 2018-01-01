Соцопрос: Одесситы выступают за сохранение Зеленого театра

Заявление о возможном исчезновении Зеленого театра взбудоражило город. В Одессе было проведено социологическое исследование, в соответствии с которым, более 86% опрошенных одесситов хотят, чтобы площадку Зеленого театра сохранили, не изменяя ее профильного назначения. Опрос был проведен Южноукраинским центром этнических и политических исследований «Лад». Опросили специалисты 800 человек.

«Одесситы совершенно верно оценивают ситуацию, ведь понимают, что театр расположен на территории природно-заповедного фонда. Мало того, этот объект, который расположен в Парке Шевченко, должен иметь целевое назначение – историко-культурное»,- отметил Президент центра исследований «Лад» Геннадий ЧИЖОВ.

30,1% респондентов высказалось за то, чтобы на территории Зеленого театра расположился кинотеатр, 17,4% – арт-галерея, 16,1% – школа, а 12,2% отдали свой голос за то, что бы на этом месте была возведена церковь. Можно сказать однозначно, подавляющее большинство одесситов выступают против строительства на этой территории очередной высотки и поддерживают сохранение Зеленого театра как культурно - просветительского пространства, каким он и был ранее.

Напомним, Зеленый театр – это единственный амфитеатр под открытым небом в Одессе. Три года назад историческую площадку частично восстанавливали волонтеры. В сентябре прошлого года у Зеленого театра поменялись собственники. Новые владельцы резко повысили арендную плату за объект. В связи с этим автор концепции возрождения театра Егор Гребенников заявил о возможном закрытии проекта.