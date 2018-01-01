На смену стрит-арту пришли городские скульптуры?

Прошлый год был отмечен тем, что редкая неделя обходилась без появления очередной настенной живописи – гигантской и не очень, удачной и не совсем. Похоже, год наступивший в Одессе пройдет под другим «знаком».

Не успел он начаться, как в разных местах города стали появляться все новые и новые арт-объекты. Проще говоря, городские скульптуры. Это реализация проекта «Город скульптур» в рамках Общественного бюджета на онлайн платформе «Социально-активный гражданин».

И что же? Мы, прежде всего, стали «натыкаться» на… кошачьих. Самых разных, в неожиданных местах и в большом количестве. Судите сами. Сразу восемь котов появились во дворе Музея им. А. Блещунова. Хвостатые собрались у миски, полной рыбы, которая установлена на табурете. Символ понятен: одесситы котов любят и всячески подкармливают.

Еще два кота-сфинкса теперь появились на Военном спуске (скульптор Виктор Тиблевич). Никакой философской загадочности в них нет, они себе улыбаются, словно радуются собственному появлению.

На Ланжероне появился «котофонарь» (работа Клима Степанова). То есть, это просто себе фонарь, на котором уселся откормленный кот, спокойно наблюдающий за одесситами, дышащими морским воздухом. Этот кот «с характером». И, кстати, если вы думаете, что кошачья тема на этом окончилась, то ошибаетесь. Вскоре в Одессе появятся очередные «памятники» хвостатикам. Одесситы, правда, удивляются, почему установка началась с котов, а не с собачек, под знаком которых, кстати, будет проходить 2018-й.

Пошли дальше. Целая серия развеселых разноцветных машинок появилась неподалеку от Дельфинария. Эти арт-объекты служат ограничителями проезда автомобилей. Машинки уже полюбились одесской ребятне, которая то и дело пытается залезть на приятные глазу авто и спрыгнуть с них. Неподалеку, на детской площадке, можно полюбоваться чисто одесскими кедами (на их стельках так и написано – «Одесса»)

Ну а с арт-объекта (он же флюгер) «Балерина» (автор – Андрей Рева) не спрыгнешь, на него и забраться не так-то легко, так как установлен он на крыше Хореографической школы по адресу ул. Жуковского, 47. Когда дует ветер, балерина кружится. Ее, правда, снизу узреть не так-то легко, надо остановиться и присмотреться.

Кстати, вскоре, как нам обещают, мы будем любоваться (или не очень) очередными городскими скульптурами. Это «Одесская бабушка», «Улитки», «Забытая игрушка», «Скамейка-книга», ну и очередными кошками, о чем мы упоминали выше.

Кстати, в Одессе уже собираются создать что-то вроде карты «памятников» одесским котам. Ну а одесситы в соцсетях не без горечи рассуждают о том, что вандалы вряд ли «пройдут мимо» новых одесских городских скульптур…