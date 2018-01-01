Усик победил Бриедиса и получил второй чемпионский пояс

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик выиграл бой против латыша Майриса Бриедиса, добавив к своему титулу чемпионский пояс по версии WBC.

Соперники встретились в полуфинале Всемирной суперсерии бокса в Латвии.

Усик выиграл по решению судей со счетом 115:113, 115:113 и 114:114.

В финале он встретится с победителем боя между Муратом Гассиевым, обладателем чемпионского титула IBF, и Юньером Дортикосом, обладателем пояса WBA. Победитель получит все четыре пояса.

Финал состоится в мае. Призовой фонд составляет 50 млн долларов.

Одержав победу над Бриедисом, 31-летний украинец продолжил свой карьерный рекорд, проведя 14 боев без единого поражения.

Источник ВВС