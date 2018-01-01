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  • Дата: Вчера, 11:30
Вчера, 11:30

29 января одесситам и гостям города лучше воздержаться от вечерних прогулок в центре города

Категория: Новости


29 января одесситам и гостям города лучше воздержаться от вечерних прогулок в центре города

По информации «национал-активистов», они намерены вечером провести массовый марш, посвященный столетию сражения под Крутами.

Они намерены пройти маршем по центру города от Соборной площади до Тещиного моста, где собираются организовать пиротехническое шоу.

В акции намерены принять участие активисты таких организаций, как «Правый сектор», «Уличный фронт», «Сокол» и др. Члены которых уже неоднократно «засветились» в качестве активных участников эпатажных «силовых акций», сопряженных с хулиганскими действиями.



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