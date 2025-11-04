 
Одеський скульптор пропонує замінити пам'ятник Пушкіну на чорний куб

Категория: Новини / Культура та мистецтво

Ключевые моменты:

  • Одесский скульптор Михаил Рева предложил заменить памятник Пушкину на Приморском бульваре на черный зеркальный куб.
  • Такую концепцию художнику навеяло искусство и философия Казимира Малевича.
  • Скульптор назвал идею «манифестом нуля форм» и символом конца традиционного искусства.
  • После волны критики в соцсетях Рева закрыл доступ к своей странице.
  • Ранее памятник Пушкину накрыли деревянным саркофагом, что многие расценили как первый шаг к его демонтажу.

Об этом Рева написал накануне на своей странице в «Фейсбуке».

По словам скульптора, он развил идею «саркофага» через призму искусства известного украинского художника-авангардиста Казимира Малевича и его философии «нуля форм».

«Это манифест, символизирующий «ноль форм» и конец традиционного искусства. Концепция заключается в отказе от содержания – нет скульптуры, нет литературы, нет архитектуры», – пояснил Михаил Рева.


Однако такая идея вызвала неоднозначную реакцию – особенно среди поклонников русской культуры. И после волны критики и агрессивных комментариев скульптор был вынужден закрыть доступ к своей странице в соцсети.

Напомним, вечером 29 октября, памятник Пушкину у здания одесской мэрии на Биржевой площади огородили деревянным щитом.

Официально городские власти не комментировали произошедшее, но многие одесситы уверены: такое укрытие – первый шаг к демонтажу памятника.

Памятник Александру Пушкину был установлен в 1889 году. Это бронзовый бюст на гранитном постаменте с фонтаном – часть архитектурного ансамбля Приморского бульвара.

Долгое время монумент входил в Государственный реестр памятников культурного наследия, но в 2023 году правительство исключило его из списка.

 

