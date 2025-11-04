Более 2 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения насчитывается в Едином реестре должников, из которых 1,5 млн (75%) закрыли без уплаты из-за невозможности взыскать долг.

Об этом сообщает Опендатабот.

Всего на 43% увеличилось количество неоплаченных штрафов за нарушение ПДД с начала полномасштабной.

Подавляющее большинство неуплаченных своевременно штрафов - аж 92% - приходятся на мужчин (1,8 млн случаев). Женщины нарушали и не оплатили своевременно только в 8% случаев.

Чаще других нарушают люди в возрасте от 25 до 45 лет (64% или более 1,28 млн долгов). На водителей до 25 лет приходится 13% штрафов (около 252 тысяч). Еще 23% (примерно 469 тысяч) долгов у нарушителей старше 45 лет.

Лидером среди нарушителей остается Днепропетровщина - 211,5 тысяч штрафов (11%). Следует столица - 193,7 тысячи (10%), Одесская область - 146,9 тысячи (7%), Харьковщина - 125,9 тысячи (6%) и Киевщина - 106,3 тысячи (5%).

Стоит отметить, что в реестре зафиксированы настоящие рекордсмены по количеству нарушений. Абсолютный лидер - 27-летний мужчина из Винницкой области, на котором висит 1056 штрафов.

Напомним:

За первое полугодие 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано 375 810 долгов за неуплату штрафов за нарушение ПДД.

Источник