В Одесской области женщина «под градусом» зарезала родную сестру

Жуткая трагедия произошла в селе Йосиповка Овидиопольского района.

По информации ГУНП, во время совместного распития спиртных напитков тридцати однолетняя женщина ударила свою тридцатилетнюю сестру ножом в грудь.

Удар пришелся прямо в сердце, поэтому пострадавшая погибла на месте.

По факту преступления открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

По данным полиции, задержанная дает признательные показания. Теперь за совершенное преступление ей «светит» от семи до пятнадцати лет лишения свободы.