В Одессе снова обнаружены боеприпасы

В органы полиции по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на одном из городских пляжей найдено заржавевшие металлические предметы, внешне похожие на боеприпасы. На месте происшествия сотрудники Приморского отдела полиции обнаружили и изъяли ржавый металлический предмет, внешне похожий на самодельный пистолет, а также несколько патронов.

В установленном порядке указанные предметы были изъяты правоохранителями и направлены для проведения экспертизы. Работники полиции принимают меры по установлению обстоятельств, при которых указанные предметы оказались на побережье, а также лиц, которые к этому причастны.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.