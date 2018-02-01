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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Одесской области должны быть повсеместно созданы местные пожарные команды

Категория: Новости


В Одесской области должны быть повсеместно созданы местные пожарные команды

Причем всего за три месяца. Такую задачу поставил перед главами райадминистраций губернатор Максим Степанов.

Выполнение этой задачи должно быть взято на особый контроль руководством районов.

Дело в том, что из-за отдаленности ряда населенных пунктов спасатели иногда просто не успевают своевременно прибыть по вызову. Поэтому с целью принятия первоочередных мер по профилактике пожаров и борьбе с возгораниями и создаются местные пожарные команды, которые должны не только обеспечить борьбу с огнем до приезда спасателей, но провести эвакуацию людей из горящего объекта. Что позволит избежать жертв и серьезно пострадавших.

Отметим, что по данным областной администрации, в регионе уже созданы шестьдесят две таких местных пожарных команды. Осталось создать еще около сорока таких команд.



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