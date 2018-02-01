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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В нынешнем году городские власти намерены разместить на банковских депозитах триста миллионов гривен бюджетных средств

Категория: Новости


В нынешнем году городские власти намерены разместить на банковских депозитах триста миллионов гривен бюджетных средств

Об этом рассказала директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, по результатам конкурса право на размещение городских финансов выиграли «Укргазбанк» под 10,01% годовых и «Приватбанк» под 10% годовых.

По подсчетам департамента финансов, это позволит ежемесячно пополнять городской бюджет на два с половиной миллиона гривен.

При этом Светлана Бедрега подчеркнула, что речь идет о «временно свободных средствах». Которые можно будет снять с депозита по первому требованию.



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