Завтра состоятся мероприятия в честь воинов-интернационалистов

15 февраля 2018 года по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 29-й годовщины вывода ограниченного контингента войск с территории Демократической Республики Афганистан состоится возложение цветов к памятникам и монументам погибшим воинам-интернационалистам:

в 10:00 - на Мемориале героической обороны Одессы;

в 11:00 - в парке на 7 ст. Б. Фонтана;

в 13:30 - к подножию памятника воинам-интернационалистам в парке им. Т. Г. Шевченко.

В храмах Одессы пройдут панихиды по погибшим военнослужащим.

15 февраля по центральным улицам Одессы пройдет колонна участников боевых действий и членов семей погибших военнослужащих.

В эти дни проходят встречи боевых друзей и встречи с воинами-интернационалистами в райадминистрациях. В школах и библиотеках города Одессы проводят тематические встречи, выставки и уроки мужества.