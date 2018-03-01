Поделится ли Финляндия с Украиной опытом системы школьного образования на двух языках?

Украина подписала с Финляндией соглашение "О реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы", которое предполагает ориентировочное финансирование в размере 6 млн евро в течение 4 лет. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Соглашение предусматривает помощь в повышении квалификации украинских учителей, популяризации образования и улучшении образовательной среды школ. О двуязычии, на котором осуществляется образование в Финляндии -на финском и на шведском, во время подписания речь не шла.

Документ подписали министр образования и науки Лилия Гриневич и министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни сегодня, 5 марта 2018 года, в помещении МИД.

Отмечается, что в соглашении ориентировочная стоимость проекта оценивается в 6 млн евро, а сроки его реализации – в 4 года. После подписания соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.

В то же время министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Финляндия готова предоставить Украине 15 млн евро на новые проекты в сферах образования и возобновляемой энергии.

"Финляндия будет продолжать увеличивать свою поддержку Украине, которая с начала конфликта достигла 34 млн евро. Мы также делаем мощный вклад в действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Сейчас у нас в СММ ОБСЕ принимает участие 20 представителей Финляндии, и мы готовы предоставить 50 млн евро новым проектам в сферах образования и восстановительной энергии", - заявил Сойни.