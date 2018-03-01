Одесская область готова к очередному удару стихии

Об этом сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с ЧС губернатор Максим Степанов.

По его слова, «…все алгоритмы действий отработаны. Дорожные службы и снегоуборочная техника готовы выйти на магистрали области, а «Одессаоблэнерго» подготовила триста двадцать пять аварийных бригад и триста единиц техники для оперативного восстановления энергоснабжения, если в этом будет необходимость».

При этом, говоря о неблагоприятном метеорологическом прогнозе, который обещает на ближайшие пять дней похолодание, снегопады и штормовой ветер, глава региона заявил, что «…надеюсь, это последнее ухудшение погодных условий в этом сезоне».

Отметим, однако, что долгосрочные прогнозы синоптиков эти надежды не подкрепляют.