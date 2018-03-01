В Одессе подвели итоги 13-го стипендиального конкурса Юридической фирмы «АНК»

Ежегодно юридическая фирма «АНК» проводит Стипендиальный конкурс для студентов юридических специальностей. Победители конкурса получают в награду не только именную стипендию от фирмы, но и возможность пройти стажировку в одном из офисов компании.

Мы старались быть максимально объективными при оценке результатов, поскольку в состав комиссии входили не только сотрудники юридической фирмы, но и преподаватели – лучшие представители юридической науки города Одессы. Я очень признателен за то, что вузы города Одессы традиционно откликнулись на наше предложение, - рассказывает председатель правления ЮФ «АНК», адвокат Александр Кифак.

Конкурс проводился в два этапа. Первый этап – заочный. В нем приняли участие 23 претендента. По итогам были отобраны десять лучших работ. Для завершающего этапа участники конкурса были приглашены непосредственно в офис фирмы. Там предлагалось выполнить 20 тестовых заданий и одну практическую задачу. Также проверялись умение работать в системе Лига-закон и знания иностранного языка.

В тройку победителей вошел студент Национального университета «Одесская юридическая академия» Игорь Ковалевич. В торжественной обстановке призерам вручили грамоты и ценные призы.

Я решил принять участие в этом конкурсе, потому что для меня, как для будущего юриста, это хорошая возможность попробовать свои силы в данной отрасли и свои возможности. Я был рад услышать свое имя в числе победителей. Благодаря знаниям, полученным в родном университете, мне удалось справиться со всеми заданиями. Если стремиться, трудиться, то все получится. Теперь по итогам, я буду проходить стажировку в фирме во время летних каникул. Это очень хорошая возможность поработать в такой фирме, поскольку она является самой лучшей в рейтинге юридических фирм. И для меня это будет полезный опыт, - поделился Игорь Ковалевич.

Кроме стажировки победители в течение шести месяцев будут получать именную стипендию. А при успешной стажировке смогут продолжить работу в фирме. Таким образом ЮФ «АНК» пополняет свой кадровый резерв лучшими специалистами.

Каждый из участников мог проявить свои качества в любой отрасли права. По мнению председателя Совета адвокатов Одесской области Иосифа Бронза, этот опыт является очень ценным, поскольку стимулирует студентов улучшить или углубить объем своих знаний.

Я каждый раз я удивляюсь тому, насколько полноценными профессионалами являются те, кто участвуют в этом конкурсе. Я вижу насколько глубоки знания этих людей, насколько они подготовлены, я вижу перспективу у этих молодых юристов. Не случайно Александр Кифак берет их в свою контору, а там профессионалы очень высокого класса, - отметил Иосиф Бронз.

Среди почетных гостей на церемонии награждения также присутствовал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии, доцент Денис Колодин:

Главный показатель успеха для вуза – это, в первую очередь, достижения студентов и востребованность выпускников на рынке труда. Благодаря президенту НУ «ОЮА» Сергею Васильевичу Кивалову в нашем университете созданы все условия для качественной подготовки специалистов. Это и лучшая материально-техническая база, и сильный профессорско-преподавательский состав, и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. Получая качественные знания в вузе, наши студенты становятся победителями престижных юридических конкурсов, как, например, сегодня. А возможность пройти стажировку в одной из ведущих юридических фирм - это шанс получить опыт, практические навыки с перспективой дальнейшего трудоустройства. Именно на это и нацелен наш университет.

Отметим, что юридическая фирма «АНК» была основана в 1996 году и является одной из старейших юридических фирм в Украине. Стипендиальный конкурс для студентов юридических вузов и факультетов проводится ЮФ «АНК» с 2001. Это первая среди юридических фирм Украины, которая начала проводить стипендиальный конкурс, впоследствии начинание было поддержано другими юридическими компаниями.

По словам Александра Кифака, добрая традиция будет продолжаться, и следующий Стипендиальный конкурс будет объявлен уже в октябре 2018 года.