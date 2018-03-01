 
Информация к новости
  • Просмотров: 184
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе на пожаре пострадал пятилетний ребенок

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе на пожаре пострадал пятилетний ребенок

Как сообщает ГСЧС, сегодня около четырех часов утра поступил сигнал о возгорания в девятиэтажном доме на улице Ильфа и Петрова.

Уже через шесть минут на место прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что очаг возгорания находится в квартире на третьем этаже. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.  В результате находившийся в квартире пятилетний ребенок получил отравление продуктами горения.

Причины возгорания устанавливаются. В борьбе с огнем были задействованы пять единиц техники и двадцать человек личного состава.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 