В Одессе на пожаре пострадал пятилетний ребенок

Как сообщает ГСЧС, сегодня около четырех часов утра поступил сигнал о возгорания в девятиэтажном доме на улице Ильфа и Петрова.

Уже через шесть минут на место прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что очаг возгорания находится в квартире на третьем этаже. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. В результате находившийся в квартире пятилетний ребенок получил отравление продуктами горения.

Причины возгорания устанавливаются. В борьбе с огнем были задействованы пять единиц техники и двадцать человек личного состава.