Лазарева суббота: мы все воскреснем

Лазарева суббота – это суббота шестой недели Великого поста. В этот день мы вспоминаем чудо воскрешения праведного Лазаря.

В церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье. Интересно, однако, что богослужебное время не совпадает с историческим: воскрешение Лазаря произошло за месяц или более до Входа Господня в Иерусалим.

Сейчас эти два праздника неразрывно связаны. Они предшествуют событиям Страстной седмицы: предательству Христа Иудой, страданиям, распятию и Воскресению Спасителя.

События Лазаревой субботы

О воскрешении Лазаря пишет один из четырех евангелистов – апостол Иоанн Богослов.

Перед тем, как отправиться в Иерусалим, Христос пошел в дом своих друзей в Вифании – предместье Иерусалима. В доме жили Марфа, Мария и их брат Лазарь, здесь они не раз принимали Спасителя как самого дорого гостя. Христа привела сюда печальная весть – его друг Лазарь умер.

Христос очень любил своего друга и, подходя к гробнице, где уже четыре дня покоилось его тело, заплакал. Вместе с учениками Он приблизился к пещере и сказал окружающим его людям, чтобы отвалили камень, закрывающий вход. На что Марфа воскликнула, что брат ее уже «четырехдневный» и смердит. Иисус напомнил ей о беседе по дороге в Вифанию: «Не сказал ли Я тебе, что если уверуешь, увидишь славу Божию?» И камень отвалили.

Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал молиться: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон».

После молитвы Христа из пещеры вышел Лазарь, «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами», с лицом, обвязанным платком. Иисус повелел развязать его. Иоанн Богослов пишет, что, увидев это чудо, многие люди уверовали в то, что Христос – Сын Божий.

И именно с этого дня, видя умножающуюся народную любовь ко Христу, иудейское священноначалие и задумало страшное: «с этого дня положили убить Его».

Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых важных, знаковых чудес, совершенных Христом за время Его земного пути. Это символ того, что Господу подвластно все – и жизнь, и смерть человека. Это надежда на то, что всех, верующих во Христа и исполняющих Его заповеди, ждет воскресение. Это чудо – свидетельство того, что Господь любит каждого из нас.

Праведный Лазарь

После чуда воскрешения праведный Лазарь прожил еще 30 лет. Он стал епископом в городе Китион (сейчас Ларнака) на острове Кипр. После смерти мощи святого положили в мраморный ковчег, на котором было написано: «Лазарь Четверодневный, друг Христов».

В IX веке византийский император Лев Мудрый повелел перенести мощи Лазаря в Константинополь. А в городе Китион (Ларнака) построили храм в честь праведного Лазаря. Его возвели на самой гробнице святого. Сейчас в паломничество к храму приезжают христиане со всего мира. Церковь праведного Лазаря построили примерно в 890 г. Это один из прекраснейших образцов зодчества той эпохи. Иконостас храма выполнен из дерева, это образец искуснейшей резьбы. В церкви хранится несколько древних византийских икон. Прямо под иконостасом сохранилась маленькая, высеченная в скале церковь, в нее ведут ступеньки с правой части иконостаса. Внутри – два саркофага. В одном из них когда-то был погребен Лазарь.

Мраморный ковчег с мощами Лазаря обнаружили 1972 году именно в этом храме, ученые подробно исследовали их и подтвердили их подлинность. Видимо, мощи святого в IX веке вывезли в Константинополь не полностью.

Сейчас вокруг храма еще можно увидеть некоторые из построек монастыря, который существовал здесь много лет назад. В одной из них сейчас расположен музей. На территории также сохранилось также небольшое кладбище.

Пост в Лазареву субботу

В Лазареву субботу разрешается рыбная икра, растительное масло и вино.

На Руси в Лазареву субботу хозяйки варили брагу, пекли гречневые блины, готовили кашу и пекли особый праздничный рыбный пирог – курник. Все это съедалось в Вербное Воскресенье, ведь в честь Входа Господня в Иерусалим в строгом Великом посте делается послабление – можно есть рыбу.

Традиции Лазаревой субботы

Традиции отмечания Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим были тесно переплетены на Руси. Именно в субботу, накануне Вербного воскресенья, люди приносят в храм веточки вербы. Священник совершает чин освящения верб на вечерней службе – утрене. Поэтому субботу называют не только Лазаревой, но и Вербной.

В славянских странах верба стала символом праздника в подражание современникам Христа, которые устилали Его дорогу в Иерусалим ветвями пальм: за Христом в столицу Израиля последовало множество народа. Люди были поражены чудом с Лазарем и оказывали Спасителю невероятные почести. Когда он въезжал на молодом ослике в Иерусалимские ворота, все вокруг восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» И бросали Ему под ноги пальмовые ветви – царский символ.

Обычай «лазарования»

На Руси и в других славянских странах пальмовые ветви как символ праздника заменили на вербы. Верба – одно из первых деревьев, которые расцветают весной. Пушистые веточки символизировали пробуждение природы после долгой зимы, воскресение всего живого для цветения и плодоношения. Первое упоминание об этой традиции можно найти в Изборнике Святослава начала XI века. Это третья по древности после «Остромирова Евангелия» и «Новгородского кодекса» древнерусская рукописная книга.

В деревнях в Вербную субботу ломали вербы. Горожане тоже отправлялись ломать вербу – на берега близко протекающих рек.

В полночь на Вербное Воскресенье парни и девушки в селах обходили окрестные дома с песнями. У ворот кричали присловья: «Отопри, отопри, молодая, вербешкою бить, здоровьем больше прежнего наделить!».

Еще был обычай «битья вербой». Веселая компания входила в избы и легонько била веточками спящих, приговаривая: «Верба хлест, бей до слез!», «Вставай рано, бей барана!», «Бьем, чтобы быть здоровыми».

У гагаузов и болгар в Вербную субботу совершали красивый обряд – лазарование (Lazari). «Лазаровали» совсем маленькие девочки от шести до двенадцати лет, «лазарки». Они ходили по домам по трое или по шестеро и пели специальные лазарские песни.