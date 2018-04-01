Времена Гуттенберга ушли? О роли газеты в цифровую эпоху ВИДЕО

«Вечное прячется

в складках современности»

Фрэнсис Бэкон

Мнение о том, что эпоха печати на бумажных носителях безвозвратно ушла в прошлое верно лишь отчасти. Скорее можно говорить о смене приоритетов. Виртуальная цифровая реальность скоротечна и иллюзорна, её нельзя потрогать, её нельзя понести в суд. По сути, само понятие виртуальной реальности противоречит самому представлению о реальности. Но почему тогда происходит смена приоритетов и виртуальная реальность выходит на первый план?

Ответ прост, эволюция идет в сторону удешевления носителей информации. Когда-то начиналось все с граффити на камне, камень Первобытного мира сменила керамическая дощечка Месопотамии, Древний Египет предложил нам папирус. Папирус, пергамент и береста у наших предков, применялись приблизительно одновременно. Древний Китай подарил миру бумагу и вот, наконец, носителем информации стала цифра виртуального потока всемирной сети.

Даже поверхностный взгляд на эволюцию носителей информации дает возможность утверждать, что удешевление носителей происходит за счет их стойкости и долговечности. Наиболее долговечным был камень, что же касаемо цифровых носителей, то они пропадают мгновенно вместе с выключением электроэнергии. Кроме того, существует большая проблема достоверности и бесконечная возможность корректировки уже опубликованной информации.

Исходя из вышесказанного, мир нуждается в альтернативе такому нестойкому и иллюзорному носителю, которым является цифра и вряд ли это будет камень, скорее всего это будет бумага. А значит, бумага хоть и потеснится, но все же не уйдет полностью.

Именно поэтому VIP спикеры мира, такие как Папа Римский и барон Ротшильд делают свои заявления исключительно на бумажных носителях, лишь потом они оцифровываются и разносятся по всему миру. Бумажный носитель в XXI веке становится эквивалентом надежной весомости и статусности, доступным лишь немногим.

Бумажная газета никуда не уйдет, как не ушли театр и кинематограф под давлением телевидения. Они просто заняли свое место, предлагая потребителю свой неповторимый продукт.

На повестке дня стоит только один вопрос – финансовый. Сегодня, когда и телевидение благодаря сети интернет стало убыточным, как сохранить газету? Уступив в оперативности радио, телевидению и интернет ресурсам, газета смогла сохранить то, что они утратили – качество аналитического и литературного текста.

Только газета может дать базу для долгосрочных стратегических кампаний по захвату аудитории, предоставляя интеллектуальный продукт, более высокого качества, не только в бумажной, но и цифровой форме с использованием новых мультимедийных и коммуникативных технологий. Именно это понимал Уоррен Баффетт купивший Media General, издающую 63 региональные газеты в США, заявив, что его компания вероятно и дальше будет скупать бумажные СМИ.

Прозванный, поверхностными СМИ, экстравагантным миллиардером, в силу возраста, потерявшего связь с реальностью, Баффетт однозначно заявил: «наши газеты уже переходят к другой, более осмысленной модели».