«Остаточнэ прощавай» России в редакции министра Павла Климкина

Надеюсь, мои дорогие читатели припоминают, как в известном советском приключенческом фильме «Клуб самоубийц» герой в исполнении блистательного Игоря Дмитриева высокомерно заявлял, что «У нас в Бакардии прятки – национальная игра!» Комический диссонанс между пафосностью этого заявления и «серьезностью» упомянутой игры заставляет взглянуть на то, чем занята украинская власть, немного под другим углом зрения.

Рискнула бы назвать занятия наших властей предержащих своего рода соревнованиями, как с наиболее неожиданной стороны сказать России «остаточнэ прощавай». Неоднократно поднимая эту тему в своих статьях, могу констатировать, что соревнования по этому поводу достигли фантастической изобретательности и, одновременно, чудовищной в плане глубины маразма. А потому, исключив сакральный процесс увеличения собственного благосостояния власть имущими, с полной ответственностью предлагаю считать умение изобретать ими «остаточнэ прощавай» России национальным видом спорта.

На прошлой неделе с показательными выступлениями в этом виде спорта выступил министр иностранных дел Павел Климкин, запустивший столь неожиданный пируэт, что сразу стало понятно: «Он – лучший, он – чемпион!». Наш главный амбассадор, то есть человек, нанятый народом, чтобы представлять страну в позитивном свете и тем самым способствовать повышению реноме страны на международной арене, поведал в соцсети: «В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель – формирование украинской политической нации, поэтому мы должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?». И поставил смайлик.

Представьте себе на минуточку, мои дорогие читатели, что вы, к примеру, вырастили прекрасные цветы в саду. Этот цветник – предмет вашей гордости и достоинства. К вам приходит сосед, который и побогаче вас, и поудачливее, и в дружеской беседе спрашивает, почему бы вам не приносить свежие, только что срезанные цветы ему к завтраку, так как вы их продать всё равно не сможете, а ему будет приятно. Мы же, мол, соседи, «поэтому мы должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет». У меня вопрос – стали ли бы вы с ним дискутировать? Выгнали бы его сразу взашей, или просто не пускали бы этого проходимца на порог и детям наказали бы не здороваться в дальнейшем?

Какие же соображения или обстоятельства заставляют Павла Климкина искать в сложившейся ситуации поводы для объявления общенациональной дискуссии? Давайте разбираться.

Прогрессирующий комплекс неполноценности?

Прежде всего, вызывает удивление сама постановка вопроса. Трудно представить себе, например, болгарского министра иностранных дел, которому польский журналист предлагает перейти на латиницу и забыть о непонятной западному миру кириллице. Ну да, ведь это же так удобно: иностранные журналисты смогли бы читать болгарские газеты, правда, ничего не понимая из прочитанного. Но это же – детали… Как вы думаете, это бы многое изменило в плане инвестиционной привлекательности Болгарии? Или, может, в плане восприятия её латинизированными соседями? Хотя мне почему-то думается, что болгарский министр, несмотря на то, что Болгария – член НАТО и ЕС, просто бы заявил, что гордится своим древним алфавитом – кириллицей, который в качестве уникального достижения славянской цивилизации и является основой для развития национальной идентичности.

Некуда деньги девать?

На примере Казахстана, государства, также восстановившего свою независимость после распада СССР и инициировавшего данный дискурс в 2017 году, можно проследить, сколько нам будет стоить эта «дискуссия». Переход этой страны с кириллицы на латиницу должен завершиться к 2025 году. Проект реализовывается в рамках стратегической программы «модернизации общественного сознания». Некоторые авторы данной идеи абсолютно искренне уверены, что «казахский язык получит стимул, когда мы сможем писать по-казахски на любом девайсе, ничего не переключая». Но уже сейчас переход на латиницу вызвал широкую дискуссию в обществе, причем не всегда положительную.

По оценкам министерства образования и науки Казахстана переход на латиницу потребует затрат в размере 300 млн долл. Это что касается разовых инвестиций, связанных с исправлением документов, печатанием новых учебников, перепрошивкой программного обеспечения. Кроме того, по оценкам «Казпотребнадзора» необходимо еще 110 млн долл. на переучивание населения и трудовых ресурсов в частности. Учитывая, что переходной период может составить от трех до пяти лет, сумма затрат составит совокупно от 330 до 550 млн долл., а с учетом единоразовых инвестиций – все 600-800 млн долл. Но это предварительные оценки, которые, как показывает практика, всегда занижены, чтобы не шокировать и без того обеспокоенную общественность. Общие затраты на проведение «алфавитной» реформы могут достигнуть одного миллиарда, при этом стоит учитывать, что население Казахстана в два раза меньше, чем в Украине, так что для нас эта сумма может вполне удвоиться.

Не нарушено ли целеполагание?

Если на полном серьёзе отказ от кириллицы рассматривать как некий побег от оков «русского мира», то выходит несостыковочка: ведь кириллица пришла в древний Киев из Болгарии, а уже затем была перенесена на северо-восточные земли тогдашней Киевской Руси, то бишь территорию современной России. Так что отказ от кириллицы будет равнозначен добровольному отказу от исторического наследия всей Киевской Руси. Придется, кстати, забыть многие раритеты, которые и составляют нашу национальную гордость, например, первую книгу, напечатанную в то время на территории современной Украины, – «Апостол» Ивана Федорова, изданный во Львове в 1574 году. Прям, так и чувствуешь, какого возрожденческого масштаба люди, типа Павла Климкина, насколько они уникальные энциклопедисты и мыслят глобально…

Предсказуемые негативные последствия

Наш амбассадор предлагает вначале ввести своего рода лайт-вариант, то есть облегчённый вариант. Украинцам предлагается ввести оба алфавита, кириллицу и латиницу, параллельно. Получается весьма своеобразная модель: будущему поколению украинцев предлагают либо долго и старательно учиться двенадцать лет в школе, почти шесть в университете и в результате грамотно писать по-украински кириллицей и по-английски латиницей, или не заморачиваться всеми премудростями науки и безграмотно писать на смеси упомянутых выше языков, включая ещё и русский, причем на таком себе гибриде – латинизированном суржике. Это приведет лишь к тотальной безграмотности и снижению общего образовательного ценза населения до критической черты.

И самое неприятное, что это приведет к очередному искусственному расколу нашей страны, на этот раз на почве алфавита. Ведь если в западных областях латиница и могла бы прижиться, так как долгое время эти территории входили в состав Австро-Венгрии и Речи Посполитой, где пишут на латинице, то на остальной территории Украины, где письменность спокон веков была кириллической – это отторгнется.

«Таит совсем другое что-то…»

Не будучи профессионально подготовленной к лингвистической дискуссии, попробую взглянуть на данную проблематику с понятной для меня и, я надеюсь, для вас, мои дорогие читатели, точки зрения.

Ведь, положа руку на сердце, все мы догадываемся, что вся эта дискуссия и ей подобные используются нашей нерадивой властью как уникальный инструмент по переключению внимания электората с реальных общих проблем развития страны на «притянутые за уши» личные проблемы освоения латиницы. Ведь многие из нас по ничем не оправданной прихоти чиновников могут добровольно стать изгоями, неадаптантами, лишить себя права критиковать власть до тех пор, пока не научатся писать «по-новому».

В связи с этим у меня встречное предложение по поводу национального вида спорта: всем властям предержащим заняться исполнением своих функциональных обязанностей с окладом в размере прожиточного минимума в Украине. Например, Павел Климкин должен открывать у западных партнёров торговые представительства и продвигать украинские товары на западном рынке, и от того, насколько качественно он это будет делать, мы быстрее сможем на деле приобщиться к западным стандартам качества во всех областях. А латиница здесь причём?