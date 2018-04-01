Одесские ветераны ко Дню Победы разбогатеют более, чем на пятьдесят миллионов гривен

Однако на каждого в отдельности придется менее тысячи…

По информации директора департамента семейной и социальной политики области Лилии Коваленко, Кабмин выделил ветеранам региона выплаты в размере почти пятидесяти восьми миллионов гривен.

Эти средства рассчитаны на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны различных категорий, члены семей умерших инвалидов войны, а так же лица, пострадавшие от репрессий нацистов. Всего таковых насчитывается более шестидесяти пяти тысяч.

Таким образом, на каждого в среднем приходится менее тысячи гривен. Впрочем, инвалиды Великой Отечественной войны 1 группы получат по 3685 гривен, 2 группы- 3245 и 3 группы-по 2845 гривен.