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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Одесские ветераны ко Дню Победы разбогатеют более, чем на пятьдесят миллионов гривен

Категория: Новости


Одесские ветераны ко Дню Победы разбогатеют более, чем на пятьдесят миллионов гривен

  Однако на каждого в отдельности придется менее тысячи…

По информации директора департамента семейной и социальной политики области Лилии Коваленко, Кабмин выделил ветеранам региона выплаты в размере почти пятидесяти восьми миллионов гривен.

Эти средства рассчитаны на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны различных категорий, члены семей умерших инвалидов войны, а так же лица, пострадавшие от репрессий нацистов. Всего таковых насчитывается более шестидесяти пяти тысяч.

Таким образом, на каждого в среднем приходится менее тысячи гривен. Впрочем, инвалиды Великой Отечественной войны 1 группы получат по 3685 гривен, 2 группы- 3245 и 3 группы-по 2845 гривен.



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