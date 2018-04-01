Умер режиссер Милош Форман

На 87-ом году жизни скончался известный режиссер Милош Форман. Об этом сообщило чешское агентство CTK.

По словам супруги режиссера, Форман умер после непродолжительной болезни.

"Его уход был спокойным. Рядом с ним находились его семья и близкие друзья", — сказала жена режиссера.

Милош Форман родился в городе Часлав в Чехословакии в 1932 году. Режиссерскую карьеру он начал на родине. Известность за пределами ему принес фильм "Черный Петр". В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, режиссер эмигрировал в США.

Первые фильмы американского периода — "Отрыв" (1971; Гран-при Каннского кинофестиваля) и "Волосы" (1979).

Настоящий успех к Форману пришел с выходом фильма "Пролетая над гнездом кукушки" в 1975 году. Притча о конфликте личности и репрессивного общества, собрал все 5 главных премий Американской академии киноискусства "Оскар": за лучшую картину, режиссуру, лучший сценарий, и игру двух актеров. Фильм, который многие критики считают шедевром американского кино, снят по одноименной книге Кена Кизи, который остался недоволен экранизацией. С успехом фильма утвердилась карьера Милоша Формана как американского кинорежиссера, и пришла его мировая слава.

Милош Форман поставил также: "Амадей" – 8 "Оскаров" (костюмный фильм о жизни Моцарта, снят в основном в Чехословакии); "Вальмон" (экранизация "Опасных связей" Шодерло де Лакло, 1989) и др.

Режиссер был трижды женат, у него четверо детей.