Глеб Милютин: за январь-март гражданами предоставлено около 13 000 налоговых деклараций о доходах, полученных за 2017 год

Почти половину задекларированных сумм (377 млн грн) составляет доход, полученный гражданами в подарок или наследство.
Также гражданами задекларированы значительные суммы от продажи движимого или недвижимого имущества (82 млн грн), при получении иностранных доходов (3,0 млн грн) и других доходов (121,4 млн грн).
К уплате уже задекларировано 24 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 1,7 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма военного сбора, задекларированная налогоплательщиками самостоятельно к уплате, составляет 3,9 млн грн.
Квалифицированную помощь и консультацию по вопросам декларирования доходов граждане могут получить, обратившись в один из 23-х стационарных Центров обслуживания плательщиков и Мобильного центра обслуживания, которые действуют в Одесской области.
С информационными материалами можно ознакомиться на официальном субсайте территориальных органов ГФС в Одесской области (od.sfs.gov.ua) в специальном разделе «Декларирование-2018».