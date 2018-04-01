Глеб Милютин: за январь-март гражданами предоставлено около 13 000 налоговых деклараций о доходах, полученных за 2017 год

За три месяца текущего года гражданами Одесчины предоставлено около 13 000 налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 816 млн грн, что почти на 60 % превышает показатель 2017 года.

— сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Почти половину задекларированных сумм (377 млн грн) составляет доход, полученный гражданами в подарок или наследство.

Также гражданами задекларированы значительные суммы от продажи движимого или недвижимого имущества (82 млн грн), при получении иностранных доходов (3,0 млн грн) и других доходов (121,4 млн грн).

К уплате уже задекларировано 24 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 1,7 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма военного сбора, задекларированная налогоплательщиками самостоятельно к уплате, составляет 3,9 млн грн.

До окончания декларационной кампании осталось не так много времени. С учетом выходных, предельный срок предоставления декларации - 2 мая 2018 года. О своевременном предоставлении декларации следует позаботиться тем, кто на протяжении 2017 года получал доходы, которые подлежат декларированию.

— отмечает руководитель фискальной службы области.

Квалифицированную помощь и консультацию по вопросам декларирования доходов граждане могут получить, обратившись в один из 23-х стационарных Центров обслуживания плательщиков и Мобильного центра обслуживания, которые действуют в Одесской области.

С информационными материалами можно ознакомиться на официальном субсайте территориальных органов ГФС в Одесской области (od.sfs.gov.ua) в специальном разделе «Декларирование-2018».